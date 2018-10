In den Händen der Archäologen

Julia Lehmann

Wriezen (MOZ) Die archäologischen Arbeiten sind wieder in vollem Gange. Das Team um Blandine Wittkopp hat in der vergangenen Woche erneut Teile eines Ofens aus der Eisenzeit entdeckt. Das Ende der Straßenbauarbeiten an der Landesstraße 33 in Eichwerder ist noch nicht in Sicht.

Die letzten 250 Meter sind angebrochen. 250 Meter, um die es aber nochmal spannend wird. Seit 2016 wird die Landesstraße 33 im Wriezener Ortsteil Eichwerder erneuert und sollte eigentlich auch im selben Jahr abgeschlossen sein. Der Teil am östlichen Ortsausgang bis zum Vereinshaus ist fertig. Die gesamte Ortsdurchfahrt erhält eine neue Regenentwässerung und Asphaltdecke. Aus einem gesamten Bauabschnitt sind inzwischen drei einzelne geworden. Immer wieder stößt das archäologische Team um Blandine Wittkopp auf Funde aus früheren Siedlungszeiten. Seit zwei Wochen ist es wieder in Eichwerder anzutreffen. Für die Baufirma folgen daraus unfreiwillige Arbeitsunterbrechungen.

Weil es seit Vertragsabschluss eine enorme Preissteigerung in der Branche – bedingt durch steigende Lohn- und Materialkosten – gegeben hat, sei es für das Bauunternehmen nicht möglich, zu den 2016 verhandelten Preisen weiterzuarbeiten, erklärt Enrico Lemke vom Landesbetrieb Straßenwesen auf Nachfrage. Außerdem habe die Firma bei einer Unterbrechung der Arbeiten von drei Monaten das Recht, den Vertrag mit dem Land zu kündigen. Dieses müsste die verbleibenden Arbeiten in diesem Fall neu ausschreiben. Zunächst aber will das Land mit dem jetzigen Bauunternehmen neu verhandeln. Lemke schätzt, dass gut 100 000 bis 150 000 Euro mehr anfallen könnten.

Der Bauüberwacher spricht von einem Blick in die Glaskugel. Denn auch er kann nicht sicher sagen, welche zeitlichen Folgen die weitere Entwicklung haben wird. „Unser Ziel ist, bis Ende 2019 mit der Ortsdurchfahrt fertig zu sein.“

Vieles hängt von dem Vorankommen der Archäologen ab. Und auch die stehen derzeit vor schwierigen Bedingungen. Die Baufirma ist abgezogen. Erdmaterial muss die im Schnitt vier- bis fünfköpfige Crew ohne Hilfe von technischen Geräten abtragen. Mühselig. Noch dazu ist der Platz für ausgehobene Erde begrenzt. Eine Fahrspur muss für Anwohner frei bleiben und auch der Gehweg gibt kaum Fläche her.

Von Beginn an war die Arbeit der freiberuflichen Archäologin Blandinde Wittkopp und ihrem Team gefragt. Das Erdreich unter der Hauptstraße des kleinen Ortsteils ist voll von archäologischen Befunden aus der Eisen- und Bronzezeit. Mehr als 20 Öfen aus Granitgestein haben die Archäologen dabei bereits freigelegt. Sie stammen etwa aus der Zeit von 700 bis 500 vor Christus. Das Team muss nicht mal besonders tief graben, um fündig zu werden. Im Schnitt gehen die Archäologen etwa zwei Meter in die Tiefe. So tief wie letztlich auch die Regenentwässerung und andere Rohrleitungen verlegt werden.

Auch im dritten und letzten Bauabschnitt am westlichen Ortsausgang, im Juli dieses Jahres begonnen, ist das so. Die nördliche Seite der Straße ist durchforstet. Auf der Südseite, recht flach unter dem Gehweg, entdeckten die Wissenschaftler kürzlich erneut einen Ofen aus Stein. „Manchmal dienten sie ganz unterschiedlichen Zwecken“, sagt Blandine Wittkopp. Kochen und Backen oder Einschmelzen.

Viele der entdeckten Öfen deuten auf Materialverarbeitung und Keramikherstellung hin. Genau genommen sind es im aktuellen Fall Teile des Ofens, die aus dem obersten Layer (Erdschichten, die jeweils einer Epoche entsprechen) herausragen. Für Laien ist es schmaler Haufen Feldsteine, deutlich schwarz verfärbt. Den Wissenschaftlern verrät dieser Haufen vieles über die Gewohnheiten früherer Siedler. Wie lange die Archäologen in Eichwerder noch aktiv sind, hängt von den Funden, aber auch vom Wetter ab. „Bei Dauerregen und Frost müssen wir die Arbeit einstellen“, so die Grabungsleiterin. Alles offen also.