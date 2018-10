Sprachrohr der Seelower Senioren

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Eine hohe Ehrung hat die Vorsitzende des Seelower Stadtseniorenbeirates erhalten. In einer Festveranstaltung im Refugium am Berliner Gendarmenmarkt erhielt sie die Goldene Solidaritätsnadel, die höchste Auszeichnung der Volkssolidarität.

Es ist Mittwoch, der feste Kaffee-nachmittag im Kalender vieler Seelower Senioren. Gisela Reich ist wie immer etwas früher in die Begegnungsstätte der Volkssolidarität gekommen, will gucken, ob alles gut vorbereitet ist. „Aber die Frauen machen das ganz klasse“, lobt sie. Die wöchentlichen Treffs seien eine schöne Tradition. Mal erklingt bei der Kaffeerunde Musik, mal berichtet ein Kommunalpolitiker oder es gibt einen Vortrag. Die Gäste organisiert Gisela Reich.

Die Frauen und Männer wissen an diesem Mittwoch noch nicht, dass ihre Cheforganisatorin gerade die höchste Auszeichnung der Volkssolidarität erhalten hat. Mehr geht nicht. „Ich freue mich natürlich, dass meine Arbeit so anerkannt wird“, sagt die 87-Jährige. Und schiebt gleich hinterher: „Ich kann aber auch nicht zu Hause still sitzen. Ich habe mich schon immer sozial eingebracht.“ In Annaberg geboren und in Luckau aufgewachsen, sah sie schon mit zehn Jahren nicht weg, wenn es anderen schlechter ging.

In Luckau gab es im Krieg ein Lager für Menschen aus ganz Deutschland, die vor der nahenden Front flohen. Sie brachte Kindern ihr Spielzeug. Später lernte sie Krankenschwester, arbeitete lange im Seelower Krankenhaus. Die letzten Berufsjahre absolvierte sie im Med-Punkt der NVA-Pioniereinheit in der Diedersdorfer Waldsiedlung.

„Schon immer habe ich neben meiner Arbeit Veranstaltungen, Fahrten und Treffen organisiert. Das ist einfach bei mir drin“, erklärt die rüstige Seniorin. 1986 wurde sie Mitglied der Volkssolidarität. Mit Bürgermeisterin Helga Seiler gründete sie 1992 den Stadtseniorenbeirat, war zunächst stellvertretende Vorsitzende und übernahm dann ab 1994 den Vorsitz. Bis heute ist die resolute Frau das Sprachrohr der älteren Bürger. Es gib kaum eine Stadtverordnetenversammlung, in der sie nicht Hinweise der Senioren vorbringt. „Ich muss in Bewegung bleiben und mich kümmern, sonst geht es mir nicht gut“, sagt sie lachend. Viele Jahrzehnte hatte sie in ihrem Mann eine große Stütze. „Er hätte sich über diese Auszeichnung mitgefreut“, ist sie überzeugt. Vor acht Monaten verstarb ihr Mann. Die vielen Aufgaben in der Volkssolidarität – als nächstes ist die große Weihnachtsfeier am 13. Dezember vorzubereiten – lenken sie auch von ihrer Trauer ab. Ihre drei Kinder sowie sechs Enkel und fünf Urenkel seien auch froh, das sie so agil und stets auf Tour ist. Sie müssen bei ihr schon vorher Bescheid sagen, wenn sie sie antreffen wollen. Denn neben der Volkssolidarität gibt es Gremiumssitzungen und Kulturveranstaltungen, die sie nicht verpasst. Sie macht anderen Senioren Mut, den Lebensabend nicht allein zu Hause zu verbringen, sondern das zu tun,was ihnen Spaß macht. Das kann auch das Modeln sein. Mit 87 Jahren präsentiert sie noch immer bei Modenschauen von Ute Reiche Mode für die ältere Dame, „weil mir das Spaß macht“, sagt sie bestimmt.

„Frau Reich ist aus dem gesellschaftlichen Leben der Kreisstadt nicht wegzudenken“, lobt Bürgermeister Jörg Schröder. „Sie scheut sich nicht, Probleme und Missstände anzusprechen, und sie erwartet auch, dass diese abgestellt werden. Sie ist beharrlich und hat zu Recht diese hohe Auszeichnung erhalten. Herzlichen Glückwunsch.“