Rapper singen über selbst Erlebtes

Ramon Woick

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Fabian Skopiak (22) und Dominik Jahnke (23) nennen sich Künstlerkollektiv, bekannt auch als „Stimmenfarbemusik“. In der Frankfurter Musikszene kennt man sie jedoch eher als Rapper LZR und AKiN. Momentan arbeiten sie an ihrer zweiten CD.

Ihren ersten großen Auftritt hatten sie beim MOZ-Talk mit Musik im März 2017 im ausverkauften Großen Saal des Kleist Forums. Fabian sorgte dort für Gänsehaut-Feeling mit seinem Song „Mama“. Diesen hatte er bereits in einer RTL-TV-Show gesungen. Seither hat sich einiges getan für die beiden. Im Januar haben sie ihre erste eigene CD „SFM“ veröffentlicht. Derzeit arbeiten die beiden Sprechsänger an ihrer zweiten Veröffentlichung. „Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren ein immer breiteres Publikum zu erreichen. Dafür nutzen wir vor allem die Möglichkeiten, die uns das Internet bietet“, erzählt Dominik.

Allein auf YouTube erzielten die Rapper jüngst mehrere Tausend Aufrufe mit Musikvideos zu Singleauskopplungen ihrer EP, die in voller Länge und kostenlos auf Streamingdiensten wie Spotify abrufbar ist. Dominik studiert derzeit Gebäude- und Energietechnik an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin und hat davor eine Lehre zum Anlagenmechaniker für Heizung, Klima, Sanitär erfolgreich abgeschlossen. Fabian geht einer Ausbildung zum Erzieher nach und möchte im Anschluss daran ein Studium der Sozialarbeit beginnen.

Die Beweggründe für das künstlerische Schaffen der beiden ähneln sich. So nutzen die beiden Frankfurter ihre Musik vor allem dazu, Erlebtes zu verarbeiten und ihre persönlichen Erfahrungen mit der Welt vor allem ihrer Altersgenossen zu teilen. Viele ihrer Hörer fänden sich selbst in den Texten wieder, betonen die beiden Rapper. Doch dass es diesen Zuspruch geben würde, war anfangs noch ungewiss. „Erst mit der Teilnahme am`Supertalent“` bei RTL wurde mir klar, dass ich mit meiner Musik tatsächlich etwas bewegen kann“, berichtet Fabian Skopiak, der unter dem Pseudonym LZR bekannt ist. Er habe schon immer das Gefühl gehabt, sich über bestimmte Dinge äußern zu müssen.

Momentan publizieren die jungen Rapper ihre Musik selbst. Einen Plattenvertrag haben Fabian und Dominik bisher noch nicht ergattern können. Das sei jedoch auch nicht das primäre Ziel. Im Vordergrund steht für beide immer noch der Spaß an der Sache sowie die gemeinsame Leidenschaft für die Musik, die sie mit ihren Fans teilen.

In den kommenden Monaten wollen LZR und AKiN wieder verstärkt live auftreten, verrät Dominik. Denjenigen, die möglicherweise noch mit sich und ihrer Kunst hadern, geben die beiden Rapper mit auf den Weg: „Bleibt immer am Ball, doch verliert dabei niemals den Boden unter euch. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und Fleiß wird letzten Endes immer belohnt.“

Bei Fabian und Dominik darf man gespannt sein, wohin ihr Weg führen wird.