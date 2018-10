Futter für Hirsche und Wildschweine

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) 5717 Kilogramm Kastanien, 1149 Kilogramm Eicheln und 408 Kilogramm Nüsse – das ist das diesjährige Ergebnis der Sammelaktion für das Wildgehege in Wriezen. Alljährlich sind große und kleine Sammler aufgerufen, Futter für die Tiere abzugeben. So auch an drei Terminen im Oktober. Nach dem Letzten am vergangenen Wochenende zog Dr. Wilfried Böttcher, Tierarzt und Vorsitzender des Wildgehege-Vereins, positiv Bilanz.

„Das Ergebnis ist ein großer Erfolg“, sagte er. Mit den Kastanien seien nun die Hirsche und mit den Eicheln die Wildschweine gut versorgt. „Die Nüsse teilen sich beide Tierarten“, erklärte er auf Nachfrage.

Wie in jedem Jahr sollen die besten Sammler auch belohnt werden. Die Auswertung werde in den nächsten Tagen erfolgen, versprach Böttcher. „Die Schulen besuchen wir ja immer selbst, um die Urkunden zu übergeben.“ Manchmal würden auch Einzelpersonen den Wettbewerb für sich entscheiden. „Dann sprechen wir uns ab, wo wir uns treffen.“

Im Wildgehege steht, so Wilfried Böttcher weiter, jetzt der Umbau des Fuchsgeheges an. Das letzte Tier sei inzwischen umgesetzt worden. Damit stehe dem Beginn der Arbeiten nichts mehr im Weg. Etwas abgekämpft zeige sich tagsüber der weiße Damhirsch Harald. „Es ist Brunftzeit – da ist er vor allem morgens und abends aktiv“, berichtete der Vereinsvorsitzende. Der Anblick des Hirschs sei im Moment schon etwas Besonderes. Weil er sich auch suhle, sei das weiße Fell mitunter kaum zu erkennen.

Führungen sind nach Absprache über Telefon 0172 3875663 möglich. Der nächste offizielle Rundgang mit Wilfried Böttcher steht am zweiten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr an.