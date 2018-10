Das sind die größten Krachmacher

Dorothee Torebko

Berlin (MOZ) Lastwagen, Düsenjets und ratternde Züge können ohrenbetäubenden Lärm erzeugen, klar. Aber es gibt auch unscheinbare Krachmacher, die nur Wenige auf der Liste haben. Wir haben die lautesten Geräusche der Welt zusammengestellt.

Das lauteste Tier: Ist kein Löwe oder Elefant. Zwar können diese Tiere auch ohrenbetäubend brüllen und tröten, doch das lauteste Tier lebt nicht auf dem Land, sondern im Wasser – und ist nur fünf Zentimeter groß. Es ist der Pistolenkrebs, der in tropischen Korallenriffen wohnt.

Mit seiner Schere kann er 220 Dezibel erzeugen – damit ist er sogar lauter als eine Rakete bei ihrem Start. Die schafft es auf bis zu 140 Dezibel. Wenn der Pistolenkrebs auf Jagd geht, erzeugt er mit seiner Schere eine Luftblase, die mit einem Knall implodiert. Trifft diese Blase auf kleine Fische oder Krabben, sind sie sofort k.o. und er kann sie verspeisen.

Der lauteste Schrei: Kommt von einer Frau – zumindest, wenn es nach dem Guinness-Buch der Rekorde geht. Im Jahr 2000 hat die Britin Jill Drake bei einem Wettbewerb in London den lautesten Schrei aller Zeiten losgelassen. 129 Dezibel wurden gemessen. Das ist in etwa so laut wie ein Flugzeug in wenigen Metern Entfernung. Auch ein Presslufthammer und eine Kreissäge kommen mit 100 Dezibel nahezu an Drake heran. Die braucht ihre Stimme im Übrigen beruflich – sie ist Lehrerin. Kurioserweise genauso wie ihre Rekord-Vorgängerin.

Eine, die nahezu genauso laut ist wie die beiden Weltrekordlerinnen, allerdings keine Auszeichnung dafür bekommt, ist die Tennisspielerin Maria Scharapowa. Die Russin stößt bei jedem! Schlag spitze Schreie von über 100 Dezibel aus. Kein Wunder, dass viele Tennisfans sich vor ihren Matches Stöpsel in die Ohren stopfen. Sie ist zumindest unter den Sportlerinnen die unangefochtene „Queen of Screams“ (Königin der Schreie).

Die lauteste Explosion: Stammt aus dem Jahr 1883. Da brach auf der indonesischen Insel Krakatau zwischen Java und Sumatra ein Vulkan aus. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es der bisher lauteste von Menschen registrierte Knall und er noch in 4800 Kilometern Entfernung zu hören war. In Regionen also, in denen der Schall vier Stunden später ankam.

Wie laut die Detonation war – darüber können Forscher nur mutmaßen. Aus Aufzeichnungen geht hervor, dass in 160 Kilometern Entfernung noch ein Schalldruck von etwa 180 Dezibel gemessen werden konnte. Besonders nah waren die Seeleute an Bord des Schiffes Norham Castle dran. Durch den Knall riss ihnen das Trommelfell. Zum Zeitpunkt der Explosion des Vulkans waren die Seemänner nur 40 Meilen entfernt.

Das lauteste Konzert: Grenzt an Körperverletzung. Die Heavy Metal Band Manowar pustete die Fans beim Magic-Circle-Festival in Bad Arolsen im Jahr 2008 mit ganzen 139 Dezibel weg. Die Schmerzgrenze des Menschen befindet sich bei 134 Dezibel. Die Musiker stellten damit einen neuen Guinness-Weltrekord auf. Eigens für das Konzert wurden Verstärker entwickelt, die diesen hohen Pegel ermöglichten.

Doch auch andere Rockbands stehen Manowar in (fast) nichts nach. Die Rocker von Motörhead spielten mit 131 und Metallica mit 130 Dezibel.