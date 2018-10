Bestehendes Angebot ist zu wenig

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Nahverkehrsplan des Landes, der die Bahnangebote nach 2022 festlegt, sieht für Eisenhüttenstadt kaum direkte Verbesserungen vor. Lediglich in Frankfurt und Cottbus steigt das Angebot Richtung Berlin bzw. Richtung Leipzig.

In den vergangenen Jahren ist der Bahnverkehr von und Nach Eisenhüttenstadt eher stiefmütterlich behandelt worden. Zugverbindungen wurden gestrichen, oft gibt und gab es auf der Strecke von und nach Frankfurt Schienenersatzverkehr. Der Bahnsteig selbst ist in Eisenhüttenstadt für Behinderte kaum oder gar nicht zu erreichen. Für viele ist das Angebot nicht attraktiv, sie steigen lieber gleich auf das Auto um.

Dabei bietet gerade eine bessere und schnellere Verbindung Richtung Berlin Chancen. „Die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs stellt einen wichtigen Standortfaktor für die Wirtschaft dar“, heißt es in einer Stellungnahme der Stadt, die im Vorfeld der Erarbeitung des neuen Nahverkehrsplanes abgegeben wurde. Viele wichtige Firmen, die im Schichtbetrieb arbeiten, seien auf den öffentlichen Schienen-Nahverkehr angewiesen. „Viele Arbeitskräfte (darunter Ärzte) pendeln täglich zwischen Berlin und Eisenhüttenstadt.“

Ein weiteres wichtiges Argument, dass die Bedeutung guter Zugverbindungen unterstreicht, ist der Regionale Wachstumskern Frankfurt/Eisenhüttenstadt. In der Stellungnahme heißt es: „Die Schienenverbindung innerhalb des regionalen Wachstumskern ist wichtig für das wirtschaftliche und kulturelle Zusammenwachsen.“ Veränderungen im Fahrplan haben unmittelbaren Einfluss auf die Unternehmen im Wachstumskern. „Eine Streichung von Zugverbindungen hat negative Auswirkungen aus die wirtschaftliche Entwicklung des regionalen Wachstumskerns sowie dessen Ausstrahlung auf das Umland.“

Doch welche Veränderungen sind vorgesehen? Zum Fahrplanwechsel bliebt auf der Linie RB11 das bisherige Angebot zwischen Eisenhüttenstadt und Cottbus bestehen. Die RE1-Linie zwischen Magdeburg und Cottbus wird bei einzelnen Expresszügen, die bisher in Eisenhüttenstadt endeten, bis Cottbus weitergeführt. Ab 2022 ist vorgesehen, dass auf der RE1-Strekce der Takt zwischen Brandenburg und Frankfurt verdichtet wird auf drei Fahrten pro Stunde in der Hauptverkehrszeit. In Cottbus, das ist vor allem für Nutzer des RB11 interessant, soll der Takt mit dem RE10 in Richtung Leipzig verdichtet werden.

Angebotsverbesserung oder Angebotsverschlechterung ist das eine. Ob die Züge fahren und ob sie pünktlich ankommen ist das andere. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg hat jüngst einen Qualitätsbericht für alle Strecken vorgelegt, wo unter anderem die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit bewertet wurden. Die RB11-Linie liegt da im Mittelfeld auf Platz 21 von insgesamt 41 untersuchten Linien. Die RE1-Linie hat vor allem bei der Pünktlichkeit Nachholbedarf, kommt auf Platz 35.

Richtig schlecht schneidet die RB11-Linie ab, wenn es um die Stationsanalyse der Haltestellen auf den Unterwegsbahnhöfen geht. Da dürfte Eisenhüttenstadt, wo es nach wie vor keine Barrierefreiheit gibt, einen erheblichen Anteil haben. Die Barrierefreiheit, die gerade einmal bei 58 Prozent liegt, reicht nur für Platz 33. Immerhin erwähnt der Nahverkehrsplan, dass sich an dem unbefriedigenden Zustand der Erreichbarkeit des Bahnsteiges in Eisenhüttenstadt etwas ändern soll, womöglich ab dem kommenden Jahr.