Bergungsdienst sprengt Munition aus dem Zweiten Weltkrieg

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Spezialisten haben zum zweiten Mal in diesem Jahr Fundmunition im Wald nahe Teerofenbrücke gesprengt. Bei der Munition handelt es sich um 13 gefährliche Granaten. Am Mittwoch waren deshalb alle Zufahrtswege in diesem Bereich mehrere Stunden lang gesperrt.

Menschen mussten nicht evakuiert werden. Dennoch war nach Aussage von Monika Krüger höchste Vorsicht und eine großräumige Sperrung geboten. Betroffen waren Waldwege und der Oder-Neiße-Radweg im Bereich Friedrichsthal/Teerofenbrücke. „Gerade die Friedrichsthaler gehen viel mit ihren Hunden in diesem Bereich spazieren“, weiß Monika Krüger, die im Schwedter Rathaus Abteilungsleiterin für Ordnung und Brandschutz ist und die Sperrung gemeinsam mit Feuerwehr und Polizei koordiniert hat. Gegen13 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg hatte eine 120 mm Wurfgranate, vier 85 mm Sprenggranaten, neun 82 mm Wurfgranaten sowie drei große Gewehrpanzergranaten unschädlich gemacht. Das Hinzukommen weiterer Funde hatten die Spezialisten nicht ausgeschlossen. „Wir suchen eine Waldfläche von 30 Hektar ab. Es wird nicht die letzte Sprengung in diesem Gebiet gewesen sein“, schätzte Sprengmeister André Vogel ein. Er und seine Kollegen sprengen nur dann vor Ort, wenn die Munition beschädigte Zündsysteme hat oder vorgespannte Zünder. Diese Munition ist dann nicht transportfähig. So war es auch bei den Granaten, die am Mittwoch im Wald gesprengt wurden.

„Abtransport ist immer besser, weil dann nicht gesperrt werden muss“, sagt André Vogel. „Üblicherweise werden 75 bis 80 Prozeent der Kampfmittel abgefahren. Das haben wir zwei, drei mal pro Woche. Aber der Bürger merkt das nicht.“

Im Wald zwischen Friedrichsthal und Gatow sind in diesen Tagen viele Pilzsammler unterwegs, unter anderem auch aus Polen. Ihnen gibt AndréVogel einen ernst gemeinten Rat: „Munitionsfunde nicht anfassen! Funde auch im Zweifelsfall der Polizei unter 110 melden. Da macht man nichts falsch und es fallen auch keine Gebühren für den Anrufer an.“ Für Revierförster Jörg Kabelitz sind Sprengungen von Kriegsmunition längst nichts Ungewöhnliches mehr. Gerade sein Revier Grenzhaus ist stark belastet.

Deshalb liegt ihm die Sicherheit der Menschen am Herzen. „Ich bin immer froh, wenn die Sprengung vorbei ist, weil das auch gefährlich für unsere Forstwirte ist. Das Holz in diesem Gebiet ist stark von Metallsplittern belastet. Das ist gefährlich für die Sägewerke, weil die Splitter die Sägetechnik kaputt machen.“ Vor allem Eichen seien betroffen, weil sie so lange stehen, ehe sie geerntet werden.

Die Sprengung vom Mittwoch bezeichnet André Vogel als seinen normalen Alltag. Allerdings hat er sich über eine Pkw-Fahrerin geärgert: „Auf unserer Herfahrt hat sie zwischen Serwest und der B 198 unsere mit Warnsignal gekennzeichneten Gefahrgutfahrzeuge überholt. Das war verantwortungslos, denn da hatte ich den Sprengstoff für die Sprengung drin. Dieses Manöver war eigentlich das Gefährlichste am heutigen Tag.“

André Vogel rechnet im November mit der nächsten Sprengung zwischen Wald und Oder.