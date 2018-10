Blauer Hingucker zum Hinsetzen

Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) In strömendem Regen ist am Dienstagabend die neue Sitzgruppe am Glienicker Rathaus enthüllt worden. Die Glienicker Künstler Christine Gersch und Igor Jerschov haben im Auftrag der Gemeinde einen echten Hingucker entworfen. Das Sofa, die beiden Sessel, der Hocker und der Tisch sind mit Tausenden von kleinen Mosaiksteinchen aus aller Welt beklebt. Die Steine kommen beispielsweise aus Italien, China und Japan. „Da habe ich lange suchen müssen“, berichtete Christine Gersch.

Noch länger musste das überregional bekannte Künstlerpaar darauf warten, in seiner Heimatgemeinde ein Kunstwerk aufstellen zu können. „Vor zehn Jahren haben wir den ersten Anlauf genommen“, erinnerte Bürgermeister Hans Günther Oberlack (FDP) an frühere Gespräche. „Das Kunstwerk passt toll zu der Umgebung“, freute er sich jetzt über das hellblaue Ensemble, das mit Blumenmotiven verziert ist. „Gleich nach dem Aufstellen haben die ersten Leute sich zum Picknick hingesetzt“, sagte Christine Gersch. Für die Glienickerin ist mit der Sitzgruppe der Höhepunkt ihrer handwerklichen Kunstarbeit erreicht.

„Das Kunstwerk wird angenommen“, ist der Bürgermeister überzeugt. Besonders beliebt werde die Sitzgruppe für Hochzeitsfotos, prophezeite der Bürgermeister.

Gut ein Jahr hat das Künstlerpaar an dem Kunstwerk gearbeitet. Zuerst musste eine Konstruktion gebaut werden, dann wurden die Gestelle mit Beton ausgegossen. Zum Schluss wurden die Objekte mit den Steinchen in präziser Handarbeit beklebt. Gezählt hat Christine Gersch sie nie. „Jetzt bin ich am Ende meiner Kräfte“, sagte sie nach der Enthüllung der Objekte, die insgesamt fast fünf Tonnen wiegen. „Das sitzt sich ganz gemütlich“, sagte Oberlack nach einer ersten Probe zufrieden.

Ungelöst ist allerdings noch das Problem mit dem zusätzlichen Sessel. Die Gemeinde hatte nach eigenen Angaben nur einen Sessel bestellt, die Künstler lieferten aber zwei. „Das war auf allen Entwurfszeichnungen auch zu sehen“, so Christine Gersch. Zunächst hat das Künstlerpaar den Sessel als Leihgabe stehen lassen. Nun soll in den Fachausschüssen und in der Gemeindevertretung beraten worden, ob der Extra-Sessel für 7 500 Euro noch gekauft werden soll. Bislang hat das Kunstwerk 35 000 Euro gekostet.