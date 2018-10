Keine Zukunft für altes Stadtbad

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wenn Hennigsdorfs Stadtverordnete frühestens in ihrer Dezember-Sitzung über den Neubau eines nunmehr abgespeckten Stadtbads entscheiden sollen, wird ihnen eine entscheidende Information fehlen: ein Kostenrahmen.

Im Mai erhielten die Stadtwerke vom Stadtparlament unter anderem den Auftrag, „im Rahmen der standortoffenen Untersuchung (...) eine Berechnung für die Investitionskosten inklusive eines groben zeitlichen Ablaufplans vorzulegen“. Stadtwerke-Chef Thomas Bethke hält davon nichts: „Wenn wir mit Zahlen um uns schmeißen, ist das wie Kaffeesatzleserei.“

Im Klartext heißt das: Die Stadtwerke legen den Abgeordneten zwar eine Reihe von Untersuchungen vor, äußern sich aber in keinster Weise zu den Kosten eines Bades, das die Minimalanforderungen an Schul- und Schwimmsport erfüllen soll. Dabei ist die Kostenfrage die alles entscheidende. Denn das seit 2009 verfolgte Schwimmbad-Projekt hatte sich von den Kosten her vervierfacht. Da der Bau mit Krediten finanziert werden sollte, hatte im Februar die Kommunalaufsicht sogar die Genehmigung des Stadthaushalts versagt. Erst zu diesem Zeitpunkt zogen Rathaus und Parlament die Notbremse.

Erst zu diesem Zeitpunkt wurde auch erwogen, das in die Jahre gekommene Aqua-Stadtbad zu sanieren. Die Prüfung durch die Stadtwerke hat nun ergeben, dass dies kaum möglich sein dürfte. Zwar habe das Altgebäude Bestandsschutz. Doch eine so grundlegende Sanierung sei wie ein Neubau zu betrachten, für den ein neuer Bebauungsplan aufzustellen sei. Nach den heutigen Gesetzen benötige ein solcher Baukörper wesentlich größere Abstandsflächen zur benachbarten Bebauung. Im Hennigsdorfer Fall hieße das: Teile der Grundstücke, auf denen die Grundschule, der Hort und auch Wohnhäuser stehen, müssten mit einbezogen werden und würden so in Mitleidenschaft geraten. „Da können wir dann mal gucken, was vom Schulhof noch übrig bleibt“, verkündete Bethke. Von der alten Schwimmhalle sei bis auf ein paar Mauern nichts mehr zu gebrauchen. Von Beckentechnik bis Wärmedämmung wäre alles zu erneuern.

Bei der nochmals offenen Standortsuche für einen Neubau sind die Stadtwerke auf dasselbe Ergebnis wie zuvor gekommen: der Pausenhof des Alten Gymnasiums. Einige einst verworfene Varianten wie das Areal am Bahnhof stehen nicht mehr zur Verfügung. Hier steht jetzt die Regenbogenschule.

Doch was auf dem einstigen Schulhof entstehen soll, ließen Bethke und die mit dem Projekt beauftragte Birgit Tornow-Wendland offen. Sie geben den Abgeordneten keine Orientierung, wie groß und teurer die Schwimmhalle werden muss, um die Minimalanforderungen zu erfüllen. Das sei erst möglich, wenn die Planungen beauftragt werden. Die aber könnten erst in Angriff genommen werden, „wenn die Abgeordneten den politischen Willen bekundet haben, ein Stadtbad errichten zu wollen. Erst dann kann man definieren, was es haben soll.“

In der kommenden Woche wollen Bethke und Tornow-Wendland im Rathaus ihre Ergebnisse präsentieren. Dann könnte Bürgermeister Thomas Günther (SPD) auffallen, dass die wesentliche Forderung der Kostenschätzung nicht erfüllt worden ist. Vielleicht ahnt er bereits etwas in dieser Richtung. Denn der Bürgermeister sagte jüngst dieser Zeitung, dass es auch noch bis in den Februar dauern könnte, ehe das Thema im Stadtparlament behandelt werden kann. Bethke hingegen macht eine andere Rechnung auf: „Jeder Monat, den es schneller geht, ist kein schlechter Monat.“ Und dann bleibt noch eine Unsicherheit. Nach dem gescheiterten Projekt hatte Günther versprochen, die geplante Bürgerbefragung zum Stadtbad auf jeden Fall nachzuholen.