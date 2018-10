Erhard Herrmann

Gortz (MOZ) Motiviert rücken die Männer und Frauen der Ortsfeuerwehren von Gortz und Marzahne immer zu ihren Einsätzen aus. Nach getaner Arbeit lässt die Motivation, beim Gedanken an ihre Gerätehäuser, schnell nach. Zu wenig Platz, ein Dixi-Klo, kein fließendes Waser und eine veraltete Heizung. Kein Wunder also, dass auch der dringend benötigte Nachwuchs ausbleibt. Das soll sich nun ändern. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter übergab im Gortzer Gemeindehaus einen Zuwendungsbescheid aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP) an das Amt Beetzsee. „Mit dem Kommunalen Infrastrukturprogramm werden die Feuerwehren in Brandenburg bis 2019 mit insgesamt 35 Millionen Euro gefördert. Die Zuschüsse haben bei den Städten und Gemeinden Investitionen in Höhe von 70 Millionen Euro ausgelöst“, erklärte der Innenminister, bevor er den Scheck über 56.000 Euro an den Amtsdirektor Guido Müller übergab. Mit 40.500 Euro kann nach einem langen Rechtsstreit um die Eigentumsverhältnisse, jetzt endlich das Feuerwehrgerätehaus in Gortz renoviert werden. Zudem soll in einem Anbau ein Sanitärtrakt für mehr Komfort sorgen. Die Feuerwehrkameraden aus Marzahne profitieren ebenfalls vom Besuch des Innenministers. Sie können sich über 15.500 Euro freuen. Damit werden eine moderne Gasheizung und ein zweckmäßiger Sanitärtrakt finanziert. Laut Amtsdirektor Müller sollen die Umbaumaßnahmen in Marzahne noch im November beginnen. Auch für Gortz hofft er auf eine schnelle Realisierung der Baumaßnahmen. „Der Brand- und Katastrophenschutz liegt in Brandenburg überwiegend auf den Schultern der vielen tausenden ehrenamtlichen Feuerwehrleuten. Ihnen müssen wir gute Rahmenbedingungen bieten. Investitionen in eine funktionierende Feuerwehrinfrastruktur leisten dafür einen wichtigen Beitrag. Das Geld aus dem Förderprogramm ist bestens angelegt, auch wenn er etwas geringer ist“, betonte der Innenminister. Er bedankte sich ebenfalls für den Einsatz in diesem Ausnahmesommer. 474 Waldbrände mussten gelöscht werden. 1.629 Hektar Waldboden sind betroffen. „Keine schöne Bilanz. Aber ohne den schnellen und unermüdlichen Einsatz der Feuerwehren wäre der Schaden viel größer ausgefallen. Nur neun Brände breiteten sich über zehn Hektar aus“, lobte Karl-Heinz Schröter. Die Marzahner Kameraden gehörten bei der Bekämpfung der großen Waldbrände in Fichtenwalde und Treuenbrietzen zu den wichtigsten Aktivposten. Amtsdirektor Guido Müller nutzte diese Tatsache um über weitere Fördergelder, seitens der Landesregierung nachzudenken. Zumal in den letzten Jahren mehrere Löschfahrzeuge, nur aus der Amtsumlage, ohne Fördermittel finanziert wurden. Innenminister Karl-Heinz Schröter wollte und konnte hier keine Zusage machen und verwies auf eine eventuelle Neuauflage eines Investitionsprogramms nach den Landtagswahlen 2019. Verbessern sollen sich in naher Zukunft die Kommunikationsmöglichkeiten. Dafür lässt das Land Brandenburg 32 neue Masten für den Mobilfunk errichten. Diese sollen nicht nur die Kommunikation unter den Rettungskräften optimieren, sondern werden auch von den Mobilfunkanbietern genutzt, um zahlreiche Funklöcher zu schließen. 38.000 Einsatzkräfte bei den freiwilligen Feuerwehren zählt Brandenburg zurzeit noch. 2020 wird die Zahl Prognosen zufolge auf 35.000 sinken. Deshalb soll das Ehrenamt mehr gewürdigt werden. Ohne konkret zu werden, sagte der Innenminister dass ein Maßnahmenpaket, mit einer Absicherung und Prämienzahlungen für langjährige Dienste, erarbeitet wird. Die Maßnahmen sollen noch in den Jahren 2019 und 2020 umgesetzt werden.

Neben Marzahne und Gortz wurden durch Karl-Heinz Schröter und Innenstaatssekretärin Katrin Lange fünf weitere Zuwendungsbescheide übergeben, darunter auch einer an die Ortsfeuerwehr Krielow (Gemeinde Groß Kreutz) über 376.500 Euro als Förderung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses.