70 Jahre im Zeichen der Biene

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) So alt wird ja keine Biene! Der Imkerverein Hohen Neuendorf und Umgebung begeht in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen.

1948 gegründet, ist der Verein ein Kind der Nachkriegszeit und noch aus der Not heraus geboren. Im Krieg hatte auch die Bienenhaltung stark gelitten, und so bildete die Vereinsgründung, die in Birkenwerder stattfand, einen Zusammenschluss derer, die sich in ihrer Freizeit mit der Imkerei beschäftigen wollten.

„Es war wichtig, die Imkerei wiederaufzubauen“, sagt die Vereinsvorsitzende Christine Meinhardt. „Für die Winterfütterung ist Zucker nötig – und der war knapp. Aber Imker bekamen dafür eine Zuteilung. Umgekehrt mussten sie dann auch etwas vom Honig abgeben, da gab es ein Kontingent.“

Von den Mitgliedern der ersten Stunde ist heute niemand mehr dabei. „Wir haben zwar jemand, der 89 Jahre alt ist, aber er ist kein Gründungsmitglied“, sagt Christine Meinhardt. „Viele fangen nach der Rente mit der Bienenhaltung an.“ Der Altersdurchschnitt ist mit 58 Jahren aber durchaus geringer. Schon immer kamen Mitglieder nicht nur aus Hohen Neuendorf, sondern aus der Umgebung. August Neureiter aus Stolpe-Süd war der erste Vorsitzende des Vereins.

Oft wird der Imkerverein automatisch mit dem Länderinstitut für Bienenkunde (LIB) in Hohen Neuendorf in Verbindung gebracht. Tatsächlich gab es schon damals Überschneidungen zwischen dem Verein und dem 1952 gegründeten Institut. Denn viele Mitarbeiter sind Imker und beschäftigen sich auch nach der Arbeit mit Bienen. Die Vereinsversammlungen fanden früher auch im Hörsaal des Instituts statt.

„Professor Dr. Grete Meyerhoff war als erste Leiterin des Länderinstituts auch im Imkerverein recht aktiv“, sagt Christine Meinhardt. „Das war gut für den Verein, denn jeder war ja dankbar für Informationen über Zucht, Haltung und Krankheiten von Bienen.“

Christine Meinhardt ist selbst so eine fleißige Biene: Mit 74 Jahren gehört sie noch immer zu beiden Seiten: Durch jahrelange Besucherbetreuung und den Honigverkauf jeden Mittwoch ist sie seit vielen Jahren das Gesicht des Instituts, in dem die ausgebildete Landwirtin bereits seit 1975 in verschiedenen Abteilungen von der Züchtung bis zur Forschung gearbeitet hat. Bis heute setzt sich Christine Meinhardt für die Merkmalsuntersuchung der Bienen ans Mikroskop. 1987 wurde sie Mitglied im Verein, dessen Vorsitzende sie seit 2005 ist.

Heute ist es das Institut selbst, das zu den Mitgliedern des Vereins zählt, und Wechselwirkungen auf den Verein gibt es immer noch. Im Umkreis von Hohen Neuendorf gibt es keinen weiteren Imkerverein, und so sind auch Freizeitimker aus Birkenwerder, Glienicker und dem Mühlenbecker Land dabei. Einen Vereinsraum gibt es immer noch nicht, deshalb finden die Treffen im Hotel „Am Lunik Park“ statt, wo der 70. Geburtstag am 9. November auch festlich und mit einem Fachvortrag begangen wird.

Dem Imkerverein Hohen Neuendorf und Umgebung geht es gut, es ist ein erfolgreicher Verbund, einer der mitgliederstärksten seiner Sparte im Land Brandenburg. Mitgliederwerbung wird deshalb zurzeit auch gar keine gemacht. An die tausend Bienenvölker – bei der jährlichen Zählung waren es Anfang des Jahres 979 –- betreuen die Imkerinnen und Imker, und mit dem 100. Vereinsmitglied – Waldgrundschulleiter Holger Mittelstädt – gibt es sogar einen vorläufigen Aufnahmestopp.

„Der Verein muss handhabbar bleiben“, erklärt Christine Meinhardt. „Wissensvermittlung und Erfahrungsaustausch sind uns wichtig. Viele Informationen kann man sich zwar aus dem Internet holen. Aber es geht auch um praktische Hilfe. Persönliche Kontakte und die praktische Tätigkeit sind da am besten.“ Eine besondere Herausforderung bleibe seit die Varroamilbe. Anfang der 1970er-Jahre entdeckt, suchte die Krankheit etwa seit 1980 auch in Deutschland zahlreiche Bienenvölker heim. Auch hier sei der enge Bezug zum Länderinstitut stets von Vorteil.

Mitte der 1980er-Jahre habe der Verein schon einmal so viele Mitglieder gehabt, erinnert sich die Vorsitzende. Damals habe es sogar eine Teilung gegeben. Die Motivation, Bienen zu halten, war groß, denn die Honigernte war lukrativ. Feste Aufkaufpreise sorgten zu DDR-Zeiten für einen guten Zuverdienst des Imkers, der seinen Honig kiloweise in Milchkannen ablieferte. Bestäubungseinsätze auf der LPG wurden zusätzlich vergütet. Nach der Wende fielen solche Regelungen weg, alle mussten sich neu finden. Das zeigte sich auch im Verein, dessen Mitgliederzahl sich mehr als halbierte.

Doch die Imkerei stirbt nicht aus, kann Christine Meinhardt inzwischen zufrieden beobachten. „Heute haben die Imker andere Gründe, Bienen zu halten, und das sehe ich positiv“, sagt sie. Der Verdienst stehe weniger im Vordergrund. Das Klima gegenüber den Bienen habe sich verändert. Ihre Wichtigkeit werde erkannt, und das Umweltbewusstsein insgesamt sei deutlich gewachsen. „Der Zusammenhang von Bestäubung und dem Erhalt der Natur ist den Leute klar, und auch in den Medien sind die Bienen viel präsenter als früher“, stellt sie fest.

Dass Kindern und Jugendlichen in den Schulen Jungimker werden können und Bienenvölker betreuen, sei eine sehr gute Entwicklung, an der Vereinsmitglieder regen Anteil haben. So sind beispielsweise Matthias Schulz und Viktor Makowski für ihre Arbeit mit Schülern von der Stadt Hohen Neuendorf schon als Ehrenamtler des Jahres ausgezeichnet worden. In Hohen Neuendorf genießt die Biene einen hohen Stellenwert, und auch der weiteren Erfolgsgeschichte des Vereins scheint nichts im Wege zu stehen.