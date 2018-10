Erzwungener Umzug: Familie mit behindertem Sohn findet neue Wohnung

Marco Winkler

Bötzow (MOZ) Mitte Februar berichtete diese Zeitung über Familie Brieschke aus Bötzow. Weil die Gemeinde Oberkrämer das Haus in der Dorfaue, in dem die dreiköpfige Familie seit 1999 wohnt, im kommenden Jahr für eine 1,6 Millionen Euro teure Horterweiterung abreißen will, müssen Brieschkes umziehen. Doch die Wohnungssuche gestaltete sich selbst mit Hilfe der Verwaltung schwierig. Mittlerweile ist jedoch eine Wohnung in Aussicht.

Die Gemeinde baut momentan in Vehlefanz zwei kleine Wohnungen zu einer größeren um. Die Erdgeschosswohnung mit Garten soll laut Bauamtsleiter Dirk Eger behindertengerecht sein. Die Gemeinde nimmt für die Arbeiten außerplanmäßig 60 000 Euro in die Hand.

Am Mittwoch hatte Roman Brieschke einen erneuten Besichtigungstermin. „Eigentlich ist die Wohnung etwas klein“, sagte er im Vorfeld über die 70 Quadratmeter. Sein volljähriger Sohn Johannes leidet an einer Form der Mitochondriopathie. Das ist eine Fehlfunktion der Mitochondrien, die im Körper für die Energiebereitstellung zuständig sind. Der geistig beeinträchtigte Johannes ist anfällig für Krankheiten. „Mittlerweile ist er dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen“, so sein Vater. „In den 70 Quadratmetern in Vehlefanz wird das Wenden des Rollis schwierig“, befürchtet er. In Bötzow muss er den Jungen jedoch eine steile Treppe, die zur Wohnung führt, hinauftragen.

Garten und Garage seien ihm in der neuen Bleibe nicht wichtig. „Wichtig wäre, dass mein Kleiner nicht aus seinem sozialen Umfeld gerissen wird.“ Deshalb suchten Brieschkes lange in Bötzow, Velten und Hennigsdorf, wo Johannes zur Schule geht, nach einer Wohnung. Erfolglos. „Der angespannte Wohnungsmarkt gibt das einfach nicht her.“ Mit dem Umzug nach Vehlefanz seien ferner die Therapeuten von Johannes nicht zufrieden, müssten sie nun weitere Wege in Kauf nehmen. „Auch das Krankenhaus ist in einem Notfall viel weiter entfernt“, sorgt sich der Familienvater. Dennoch wird er das Angebot der Gemeinde, nach Vehlefanz zu ziehen, annehmen. „Wir haben keine Alternative.“ Dafür etwas Hoffnung. In der Bötzower Mittelstraße soll bald eine passende Wohnung frei werden. „Die Gemeinde will mir einen Vorvertrag anbieten.“ Die Wohnung liegt im Hochparterre. „Die Krankenversicherung könnte einen Lift mitfinanzieren“, so Brieschke.

Am 1. November beschäftigen sich die Gemeindevertreter mit dem alten Wohnhaus in Bötzow. Die Linke fordert, dass im Zuge des Hortneubaus zwei Sozialwohnungen entstehen sollen, eine davon behindertengerecht. Grundsätzlich dürfe der Bestand an kommunalen Wohnungen nicht zurückgebaut werden, heißt es im Antrag.