Wahrheit und Gewissen

Stefan Klug

(MOZ) Als sein Kanzleipartner plötzlich schwer erkrankt und kurze Zeit später stirbt bricht für Roman J. Israel eine Welt zusammen. Er, der immer im Hintergrund gewirkt hat, soll nun nach vorn, ins Rampenlicht, in die Gerichtssäle. Sein Empfinden für Wahrheit und Gerechtigkeit wird dabei auf eine schwere Probe gestellt, die es nicht besteht. Doch der Nachlassverwalter seiner Ex-Kanzlei gibt Roman eine Chance. Er lernt ein ihm völlig unbekanntes Leben kennen und legt so manche Scheu ab. Dabei allerdings wirft er auch seine Prinzipien über Bord und geht einen Schritt zu weit. Eine fatale Entscheidung, wie sich zeigt.

Oscar- und Golden Globe Nominierung für Denzel Washington. Und der Zuschauer kommt nicht umhin, dies zu goutieren. Denn der Schauspieler wuppt die Geschichte fast im Alleingang. Seine lässige Art, den verschrobenen Anwalt sowohl in dessen alten wie auch im neuen Alltag zu geben, ist einfach sehenswert. Als juristische Autist ist sein Roman so etwas wie ein wandelndes Gesetzbuch. Um so größer der Bruch bei seiner Verfehlung. Zusammen mit Colin Farrell werden die beiden Seiten des Anwaltsberufes in den Staaten ungemein bildlich dargestellt. Für Dan Gilroy ist die Entwicklung seines Protagonisten, also der Weg zum großen Finale, das Ziel. Die Sache ist unterhaltsam, auch spannend und natürlich ebenso bedrückend.

Genre: Drama; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 129 Minuten; Verleih: Sony Pictures Ent.; Regie: Dan Gilroy; Denzel Washington, Colin Farrell, Carmen Ejogo; USA 2017