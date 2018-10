Azubis begeistert von der E-Post

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Jessica Fröbisch und Tobias Wissing haben es getan – die beiden Auszubildenden der Kreisverwaltung im Partnerlandkreis Coesfeld (Nordrhein-Westfalen) haben ihrer Behörde für zwei Wochen den Rücken gekehrt. Nicht, um in den Urlaub zu fahren, sondern, um der Ostprignitz-Ruppiner Behörde zu erfahren wie dort der Hase läuft.

Von Interesse war für beide vor allem, wie weit die Digitalisierung in der Behörde bereits vorangeschritten ist. Besonders gefallen hat beiden die so genannte E-Post. Dabei handelt es sich nicht um E-Mails, sondern um Schreiben, die zwar in der Behörde aufgesetzt von einem anderen zertifizierten Dienstleister ausgedruckt, in einen Umschlag gesteckt und verschickt werden. Was die Nutzung der modernen Technik, Vernetzung und das Einsparen von Papier betrifft, seien Coesfeld und Ostprignitz-Ruppin auf dem gleichen Niveau schätzen die beiden Azubis ein, die in den beiden Wochen unter anderem in der Kämmerei, im Veterinäramt sowie in der Bußgeld- und Führerscheinstelle eingesetzt waren. Letztere Station sei während ihrer Ausbildung nämlich nicht vorgesehen. „Deswegen haben wir hier einmal die Chance genutzt“, so Fröbisch.

Die beiden Azubis, die morgen wieder abreisen, haben aber nicht nur die Amtsstuben von Ostprignitz-Ruppin kennengelernt, sondern auch die Region. Unter anderen führten sie Ausflüge nach Rheinsberg, Neustadt und nach Wittstock sowie nach Berlin und Potsdam. Anderen Azubis würden Tobias Wissing und Jessica Fröbisch einen solchen Austausch „auf jeden Fall“ auch empfehlen, um ihren Horizont zu erweitern. Im kommenden Jahr reisen dann wieder Nachwuchskräfte aus Ostprignitz-Ruppin nach Coesfeld.