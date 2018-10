Ringer Stäbler im WM-Halbfinale

dpa-infocom

Budapest (dpa) Der deutsche Ausnahme-Ringer Frank Stäbler hat bei der WM in Budapest das Halbfinale erreicht und kämpft damit um die Medaillen.

Der zweimalige WM-Champion holte sowohl im Achtelfinale als auch Viertelfinale der Kategorie bis 72 Kilogramm zwischenzeitliche Rückstände auf und will nun am Abend den Einzug ins Finale perfekt machen. Behält der 29-Jährige auch dann gegen Ex-Weltmeister Rasul Tschunajew aus Aserbaidschan die Oberhand, kann er am Freitag als erster Ringer überhaupt sein drittes WM-Gold in drei Gewichtsklassen gewinnen. Bei einer Niederlage hat Stäbler immer noch die Chance auf Bronze.

Der Sportler aus Musberg feierte im Viertelfinale gegen den Kasachen Demeu Schadrajew in der Wiederauflage des WM-Finales vom Vorjahr einen 10:6-Sieg, nachdem er schon 0:6 zurückgelegen war. Auch im Achtelfinale gegen Abujasid Manzigow aus Russland hatte er ein 0:3 aufgeholt und mit 3:3 gewonnen, weil ihm die letzten Punkte gelangen.

Der erst 22 Jahre alte Roland Schwarz kam stark in das Turnier in der Klasse bis 82 Kilogramm, verlor dann aber das Viertelfinale gegen Atabek Asisbekow. Sollte der Kirgise am Abend sein Halbfinale gewinnen, dann kämpft der fränkische WM-Debütant Schwarz am Freitag in der Hoffnungsrunde um die Bronzemedaille.