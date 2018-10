Falscher Polizist nimmt Rentnerin Ersparnisse ab

MOZ

Angermünde (MOZ) Betrüger haben eine 86 Jahre alte Frau in Angermünde mit der „Falscher-Polizist-Masche“ um ihre Ersparnisse gebracht.

Sie hatte am Dienstag kurz vor Mitternacht einen Anruf von einem fremden Mann erhalten, der vorgab, von der Polizei zu sein. Er erzählte ihr von Kriminellen, die gefasst worden seien und Zettel bei sich hatten, auf denen Namen und Adressen von Frauen stehen. Weil es sich um verdeckte Operationen handelte, dürfe sie auch mit niemanden darüber sprechen, schärfte der Anrufer seinem Opfer ein und forderte sie auf, ihr Geld vom Konto abzuheben. Angegeblich, weil die Polizei prüfen müsse, ob die Geldschein echt sind.

Am Mittwoch bestellten die Betrüger der Rentnerin ein Taxi, die tatsächlich ihre Konten leerte. Per Telefon erhielt sie dann Anweisungen, das Geld an einen „Polizisten“ zu übergeben, der die Scheine „prüft“. Danach bekäme sie ihr Geld zurück, hieß es. Als die Frau gegen 15.30 Uhr ihr Geld an einen etwa 20 Jahre alten Mann übergab, kamen ihr erste Zweifel.

Zweieinhalb Stunden später vertraute sie sich einer Verwandten an, die den Betrug bei der Polizei anzeigte. Die warnt in diesem Zusammenhang davor, Geld an Fremde zu geben. In jedem Fall sei Misstrauen angebracht, gerade bei Anrufen von angeblichen Verwandten. Besser ist es, sich bei den richtigen Verwandten mit Rückrufen zu versichern. Im Verdachtsfall sollte man die Polizei anrufen – die sich übrigens selbst üblicherweise nie bei jemanden anruft.