Elgora expandiert erfolgreich

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Im Kraftfahrtbundesamt war sie bis vor kurzem noch als Anhänger-Bauer gelistet. Doch die Einkaufs- und Liefergenossenschaft Elgora hat damit nichts mehr zu tun, ist längst der regionale Lieferant für das hiesige Heizungs- und Sanitärhandwerk.

Tatsächlich vertrieb die 1957 in Oranienburg gegründete Genossenschaft für das Metallhandwerk auch mal Teile für Fahrzeuge und Anhänger, wie Vorstand Thomas Ritter beim Firmenbesuch von Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) am Mittwoch erklärte.

Das aber ist Geschichte. „Geblieben ist allerdings die Tatsache, dass wir unseren Kunden gehören“, ergänzt der geschäftsführende Vorstand Torsten Hanetzok. 321 Handwerksmeister aus der Region sind Mitglieder der Genossenschaft und gleichzeitig auch deren Kunden. Bei Elgora bestellen die Profis ihr Material, alles von namhaften Herstellern, und bekommen es zeitgerecht auch auf ihre jeweiligen Baustellen geliefert. 126 Mitarbeiter, darunter 13 Auszubildende, sorgen dafür. Auf zwölf Lkw und sechs Transporter können sie dabei zurückgreifen.

Mehr als 10 000 Teile aus den Bereichen Heizung und Sanitär lagern ständig in der großen Halle im Gewerbepark-Nord, wo Elgora seit 1994 ansässig ist und seitdem immer weiter expandierte. Neun Filialen in Falkensee, Neuruppin, Bernau, Kyritz, Wittstock, Zehdenick, Angermünde und mit Neustrelitz sogar eine in Mecklenburg-Vorpommern gehören mittlerweile zu der Oranienburger Genossenschaft. Die Präsenz in der Fläche garantiere die absolute Nähe zu den Kunden. Bei Bedarf werden die Filialen nachts von Oranienburg aus mit den benötigten Teilen beliefert.

„Inzwischen stoßen wir wegen der üppigen Baukonjunktur am Stammsitz aber schon wieder an Grenzen, trotz eines Hallenanbaus“, so Torsten Hanetzok. Vor einigen Jahren habe es mit Unterstützung der Stadt eine Grundstücksrochade im Gewerbepark-Nord gegeben. Elgora räumte eine Fläche zugunsten der Erweiterung von Orafol, erwarb dafür von der Stadt aber ein anderes Grundstück. Konkrete Baupläne gebe es dort aber bisher noch nicht. Immerhin sei jedoch Vorsorge getroffen für den Fall, dass die guten Geschäfte anhielten.

Mit einem Umsatz von umgerechnet fünf Millionen Euro sei man 1994 am neuen Standort gestartet. „In diesem Jahr werden wir die 30-Millionen-Euro-Marke wohl knacken“, ist Thomas Ritter optimistisch. Ob es so weitergehe, hänge von vielen Faktoren ab. Sorge bereitet Hanetzok allerdings der Online-Handel mit Plagiaten aus Fernost. Das führe zu einer enormen Wettbewerbsverzerrung, bei der dem Staat außerdem erhebliche Steuereinnahmen verloren gingen. Von einer Wertschöpfungskette, wie sie das regionale Handwerk garantiere, könne da keine Rede mehr sein.

Fachkräftemangel sei ein anderes Problem. Elgora steuert dem erfolgreich auch mit attraktiven Weiterbildungsangeboten entgegen. So könnten es kaufmännische Auszubildende zum Beispiel bis zum Betriebswirt bringen. Besonders stolz sind Hanetzok und Ritter auf die große Bäderausstellung im Gewerbepark-Nord sowie als Badora am Sitz von Raab Karcher an der Sachsenhausener Straße. Dort werde neben modernen Bädern noch eine große Fliesen-Vielfalt präsentiert.

„Es war mir ein großes Anliegen, mehr über ein so erfolgreiches Unternehmen wie Elgora, das Oranienburg sogar noch im Namen trägt, zu erfahren“, bedankte sich Laesicke bei Ritter und Hanetzok.