Granseer Frauenkreis feiert fünfjähriges Bestehen

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Vergangene Woche versammelten sich interessierte Frauen im damaligen DRK-Treff in Gransee um sich über Wünsche, Bedarfe und Probleme auszutauschen. Die Idee brachte Viviane Gruschinske aus Neubrandenburg mit, wo es bereits einen frauenpolitischen Tisch gab. „Wir nannten uns 2013 ,Arbeitskreis Frauen Oberhavel Nord’. Topthema war Asyl, denn 2014 sollten die ersten Asylbewerber nach Gransee kommen. Mit Unterstützung des Arbeitskreises gründete sich schon im Januar 2014 die Initiative ,Willkommen in Gransee’“, so Gruschinske.

Seit April 2016 treffen sich die Frauen als Frauenkreis Oberhavel Nord – denn es wird nicht nur gearbeitet. Neben der Organisation der Kandidatenvorstellungen zu den bisherigen Wahlen oder diversen Fachvorträgen, seien auch etwa Lesungen, Frauentagsfeiern, Wanderungen, Bastelabende und viele gemütliche Runden mit saisonalen Leckereien im Repertoire des Frauenkreises.

Für das Jahr 2019 seien bereits Besuche im Monbijou-Theater in Berlin, auf dem Spargelhof in Rauschendorf und in Ravensbrück geplant. Dazu komme ein Antistresstraining und Meditieren im buddhistischen Zentrum in Menz. Die Ideen der Frauen sind unerschöpflich.

Derzeit seien mehr als 20 Frauen im Frauenkreis aktiv. Sie treffen sich in der Regel jeden dritten Mittwoch im Monat. Beim nächsten Treffen am 21. November wird für die Adventszeit gebastelt. Beginn ist um 18 Uhr im Vereinshaus des SV Eintracht Gransee, Oranienburger Straße 36, Gransee. Um einen kleinen Obolus für die Materialien wird gebeten.

Viviane Gruschinske bedankt sich bei allen Frauen, die den Frauenkreis nunmehr seit fünf Jahren „mit tollen Ideen, Freude, viel Geduld und Herzlichkeit“ bereichern. Aus dem anfänglichen Arbeitsgremium habe sich ein Freundeskreis entwickelt, der hoffentlich noch viele Jubiläen feiern werde.