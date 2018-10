Früherer Student jetzt mit Millionenumsätzen

Simone Weber

Havelland „Die PB-ViGoods GmbH importiert und vertreibt erfolgreich über das Internet E-Zigaretten, E-Shishas, E-Liquids sowie das passende Zubehör“, so Jürgen Tschirch, Marktdirektor der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Potsdam in seiner Laudatio. Die Firma war eine derjenigen, die unlängst einen Wirtschaftsförderpreis des Landkreises erhielten.

„Das ständig gewachsene Unternehmen ist heute einer der bedeutendsten Amazon-Händler in seiner Branche“, so Tschirch weiter. Er war Repräsentant des Hauptsponsors. Die MBS stellte auch in diesem Jahr das Geld für die mit je 1.000 Euro dotierten Preise zur Verfügung. Die in Rathenow ansässige PB-ViGoods GmbH wurde in der Kategorie „Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten“ ausgezeichnet.

„Im Jahr 2014 stieß ich nach mehr als 18 Jahren Tabak-Rauchen auf die E-Zigarette und machte damit persönlich positive Erfahrungen“, so Benjamin Probst über die Ursprünge. „Nachdem der erste kleine Online-Shop bei Ebay rasch wuchs, gründete ich bald den eigenen Online-Shop Steam-Time.“ Der Rathenower hatte Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Hochschule in Brandenburg an der Havel studiert. Heute ist er Geschäftsführer seiner eigenen Firma, die allein in diesem Jahr einen Umsatz von über zehn Millionen Euro erwartet.

Durch stetes Wachstum bedingt, musste Probst sein Lager erweitern. Das neue Hauptlager umfasst jetzt 1.800 Quadratmeter. Und zusätzlich zum Onlinehandel eröffnete Benjamin Probst im März 2015 das erste Ladengeschäft in Rathenow. Bereits im August folgte eine weitere Filiale in Brandenburg an der Havel, die dritte 2017 in Potsdam. Nun werden auch Tangermünde und Neuruppin zu Filial-Standorten. Das Unternehmen beschäftigt bereits rund 30 Arbeitnehmer.