Oranienburger Musiker treten beim Landesrockwettbewerb an

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Brandenburgs Rockverband sucht erstmals seit Jahren in Oranienburg die besten Bands der Region. Der Regionalausscheid des Landesrockwettbewerbes „Local Heroes“ wird am 3. November im Oranienwerk ausgetragen.

Stand jetzt werden sich sechs Bands auf der Bühne um den Einzug ins Regionalfinale Mitte Dezember im Potsdamer Lindenparks bewerben. Allein aus Oranienburg gehen drei Gruppen ins Rennen. Mit dabei sind neben den Grungerockerinnen der „Mulle Muus“ um die frühere „Plekwek“-Sängerin Sonja Höschele die Band „LZA+“ sowie die Schmachtenhagener Sängerin Samira Rohde, die mit ihrem Vater Jörg auftreten wird.

Hoffnungen auf den Einzug in die nächste Runde dürfen sich alle drei Lokalmatadoren machen. Denn in die Wertung fließt nicht nur das Urteil der Jury, sondern auch das des Publikums ein. Die Oranienburger können also durchaus ihren Heimvorteil ausspielen. Zumal zwei bis drei Bands in die nächste Runde einziehen können. Die Bands mobilisieren ihre Fans bereits über ihre Social-Media-Kanäle. Jede Gruppe darf sich eine knappe halbe Stunde dem Publikum präsentieren.

Der Wettbewerb ist der offizielle Wettbewerb für Musiker im Land Brandenburg. Er ermittelt jährlich die „Beste Band oder das beste Projekt“ der brandenburgischen Musiklandschaft. Der Gewinner des Wettbewerbs ist, soweit er den Regularien entspricht, Vertreter des Landes Brandenburg beim Bundesausscheid „Local Heroes“. Inzwischen wird der Wettbewerb auch in Österreich, Ungarn und Italien ausgetragen. Ziel ist es, noch weitgehend unbekannten Gruppen eine Bühne zu geben. Finanziert werden die Wettbewerbe überwiegend durch öffentliche Mittel.

Vor zwei Jahren hatte die Oranienburger Stoner-Punk-Band „Gorillawolfmotherfucker“ (GWMF) den zweiten Platz beim Landesrockwettbewerb erreicht. GWMF haben ihr ursprünglich für den selben Abend geplantes Konzert im Oranienwerk abgesagt, um den „Local Heroes“ nicht das Publikum streitig zu machen. Stattdessen wollen „Gorillawolfmotherfucker“ nun am 15. Dezember im „Kellerkind“ des Oranienwerkes spielen. Mit dabei ist die Oranienburger Heavy-Metal-Band „Convolt“, die im „Kellerkind“ ihr neues Album präsentieren wird.

Der Rockwettbewerb im Oranienwerk, Kremmener Straße 43, beginnt am 3. November um 19 Uhr. Eintritt: fünf Euro.