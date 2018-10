Wildbestand in Ostprignitz-Ruppin so hoch wie noch nie

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Für Wildschweine gibt es in der Region nahezu paradiesische Verhältnisse: Es ist warm und es gibt genügend Futter auf den Maisfeldern. Die Jäger im Landkreis haben im zurückliegenden Jagdjahr 5 263 Schwarzkittel erlegt. So viele wie seit fünf Jahren nicht mehr.

Das macht deutlich, wie hoch der Wildschweinbestand in Ostprignitz-Ruppin derzeit sein muss. Bei fast allen anderen bejagbaren Arten konnten die Abschusszahlen aus 2016/2017 nicht erreicht werden, nur bei den Schweinen stieg sie an – und zwar deutlich von 4 769 auf 5 263. „Dabei sind im vergangenen Jahr aufgrund der vielen Sturmschäden die Drückjagden ausgefallen“, sagte am Mittwoch Andreas Sidow von der Jagdbehörde des Landkreises. Das erkläre, warum andere Jagdstrecke gesunken sind – wie beispielsweise beim Rotwild von 1 468 auf 1 088.

Die aktuellen Verhältnisse befördern laut Sidow die Reproduktion der Schweine. Die warmen klimatischen Bedingungen würden dafür sorgen, dass sich die Tiere häufiger als üblich vermehren. Hinzu komme noch, dass die Tiere stets genügend Futter finden, was auch dem zunehmenden Maisanbau geschuldet ist.

In Brandenburg war im vergangenen Jagdjahr jedes zweite erlegte Tier ein Wildschwein. Mit 89 819 Stück wurden im Land so viele geschossen wie noch nie. Grund dafür war auch das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest in Belgien, weshalb die Schwarzkittel besonders ins Visier genommen wurden. Um die Zahl des Schwarzwildes weiter zu reduzieren, hat das brandenburgische Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft die Schonzeit für nicht Frischlinge führende Bachen aufgehoben. Zudem dürfen Jäger nachts auch mit künstlichen Lichtquellen arbeiten, um die Wildschweine zu erwischen, was bisher verboten war. Im Osten Brandenburgs gibt es zudem eine Erlegeprämie, da die Schweine dort die Hochwasserschutzanlagen beschädigen. Eine ähnliche Prämie soll auch in Ostprignitz-Ruppin eingeführt werden. Laut Sidow erhalten Jäger dann 50 Euro für jedes Stück Schalenwild, das über die letzten Durchschnittszahlen hinaus erlegt wird. Wie diese Auszahlung genau passieren und abgerechnet werden soll, stehe aber noch nicht fest.

Ob die Jägerschaft künftig auch wirklich mehr Schalenwild erlegen kann, ist offen. „Es gibt rund 1 000 Jäger im Landkreis und vielleicht 200 bis 300, die zum Jagen hierher kommen. Deren Freizeitpotenzial kann man nicht erhöhen“, so Sidow. War die Behörde in den vergangenen Jahren noch davon ausgegangen, dass die Jägerschäft überaltert, wendet sich dieses Blatt langsam. „Wir haben eine Zunahme von Jungjägern, und auch mehr Frauen sind jetzt dabei“, sagte er. Zu erlegen gibt es für sie genug: „Wir hatten noch sie so viel Wild wie heutzutage“, so Sidow.