Freikarten für Dia-Abend über Norwegen zu gewinnen

Neuruppin (MOZ) In den Kinosessel sinken und eintauchen in eine andere Welt – am 13. November um 19.30 Uhr entführt das Union Filmtheater in Neuruppin seine Zuschauer in das Land der Fjorde, Trolle und Wassergeister. Wir verlosen am Freitag zweimal zwei Freikarten für die Dia-Show. Ab 10 Uhr werden Telefonate unter 03391 455322 entgegengenommen. Die schnellsten beiden Anrufer gewinnen die Tickets.

Im Kino flimmern ausgewählte Fotografien, die Kai-Uwe Küchler von ausgedehnten Reisen mitgebracht hat, über die Leinwand. Der Fotograf und Buchautor zeichnet ein faszinierendes Porträt des Landes Norwegen und seiner Menschen. Musikalisch begleitet wird Küchler vom Duo Kelpie, das mystische Folk-Balladen präsentiert.

Das Porträt über Norwegen in Bildern und Musik am 13. November beginnt um 19.30 Uhr im Filmtheater Neuruppin, Heinrich-Rau-Straße 35. Eintrittskarten für 15 Euro gibt es im ADAC Servicecenter Neuruppin, Karl-Marx-Straße 40.