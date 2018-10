Startschuss für Sanierung an der B 96

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Ein Bagger steht schon an der Anschlussstelle Oranienburg-Nord. Am Freitag beginnen dort die Arbeiten zur Beseitigung der Böschungsschäden an der B 96, die der Starkregen Ende Juni 2017 verursacht hatte.

Nach Auskunft des Landesbetriebs Straßenwesen werden allein die Arbeiten an der Anschlussstelle Oranienburg-Nord in Sachsenhausen rund eineinhalb Monate andauern. Es wird also eine Winterbaustelle geben. Erhebliche Schäden hatten die starken Fluten vom 29. Juni vorigen Jahres an insgesamt vier Stellen an der B 96-Umgehungsstraße angerichtet.

Große Teile der Böschung wurden an der Auffahrt zur B 96 in Richtung Süden regelrecht weggespült. Betroffen davon waren auch die südlichen Böschungen der L 191. Die Straße ist dort seit rund 16 Monaten nur einseitig befahrbar. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Absackungen gab es durch die enormen Niederschläge außerdem an der B 96 im Bereich der Brücke über den Ruppiner Kanal. Auch dort gilt seitdem für beide Richtungsfahrbahnen eine halbseitige Straßensperrung. Schäden mit unterspülten Fahrbahnen und abgerutschten Böschungen entstanden auch an den Anschlussstellen Oranienburg-Zentrum und -Süd.

Sie sollen nach Auskunft des Landesbetriebs nach den Arbeiten an der Anschlussstelle Oranienburg-Nord beseitigt werden. Alle betroffenen Böschungen werden zurückgebaut, der Straßendamm neu abgetreppt, bevor die Böschungen mit neuem Material aufgefüllt werden. Die Sanierung erfolgt unter halbseitiger Verkehrsführung.

In den Frühjahrsferien wird die L 191 im Bereich der Anschlussstelle Oranienburg-Nord eine neue Deckschicht erhalten. Dazu soll sie eine Woche voll gesperrt werden, teilt der Landesbetrieb mit. Die Gesamtkosten sind mit 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Den Zuschlag hat bereits die Firma Matthäi aus Velten bekommen. Bis Ende Mai sollen alle Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein.