B169 wird für Transit-Lkw gesperrt

Jan Siegel

Cottbus (LR) Die Bundesstraße B169 soll zwischen Cottbus und Schwarzheide für den Lkw-Transitverkehr „zeitnah“ gesperrt werden. Das hat das Innenministerium in Potsdam nach einer Krisenrunde Anfang der Woche am Donnerstag mitgeteilt. Eingeladen zu der Krisensitzung hatte Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) die Landräte aus den Kreisen Spree-Neiße und Oberspreewald-Lausitz, Harald Altekrüger (CDU) und Siegurd Heinze (parteilos), sowie den Oberbürgermeister der Stadt Cottbus Holger Kelch (CDU).

Alle Beteiligten hätten sich darauf verständigt, zeitnah ein Durchfahrtsverbot für Lastzüge im Transitverkehr anzuordnen. Sie sollen künftig ausschließlich über die Autobahnen A13 und A15 geleitet werden.

Der Ziel- und Quellverkehr kann die B169 weiter benutzen. Dabei geht es um die Schwerlaster, die Ziele in der Region ansteuern. Der Effekt der Sperrung soll durch eine „umfangreiche Beobachtung und Auswertung“ genau analysiert werden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Ministerium am Donnerstag. Dieses Monitoring solle auch den drohenden Verkehr auf den möglichen Ausweichstrecken und Schleichwegen erfassen. Auf der Grundlage des Monitorings könnten weitere „straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen“ – im Klartext Sperrungen – ins Auge gefasst werden.

An den Bescheiden aus den Kreisverwaltungen im Zuge der Beschwerdeverfahren wollen alle Beteiligten weiter arbeiten. Was das im Klartext bedeutet, blieb am Donnerstag noch offen. Noch nicht genannt wurde auch der genaue Zeitpunkt, ab wann die Sperrung in Kraft treten soll.

Bei der B169 handelt es sich um die am stärksten belastete Bundesstraße im Süden Brandenburgs. Viele Lasterfahrer scheuen auf ihrer Fahrt zwischen Cottbus und Dresden die Autobahnen und nehmen die Abkürzung über die B169, weil sie dadurch mehr als 30 Kilometer Strecke und die Mautgebühr sparen.(Mit Adleraugen)