Audimax bekommt Sonnenschutz

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die fast durchgängige Glasfront am Audimax ist ein architektonische Aushängeschild der Europa-Universität. Im Sommer jedoch hat die Transparenz auch ihre Schattenseiten. Besser gesagt fehlte es bisher an eben solchen. Das Land rüstet deshalb nun nach – für rund 687 000 Euro.

Im Oktober vor 14 Jahren wurde das Herzstück des Viadrina-Campus eröffnet. Seitdem kommen Lehrende und Studierende in den Sommersemestern regelmäßig ins Schwitzen. Zumindest an der Westseite des Gebäudes. Hinter der gläsernen Fassade heizen sich die Räume an warmen Sonnentagen wie in einem Gewächshaus auf. „Das haben auch mehrere Messungen in den letzten Jahren bestätigt, mit denen wir die Baumaßnahme gegenüber dem Land begründen konnten“, erklärt Michaela Grün, Sprecherin der Europa-Universität.

Nachdem das Land der Nachrüstung zugestimmt hatte, begannen 2016 die konkreten Planungen für den Einbau eines sommerlichen Wärmeschutzes und einer zusätzlichen Verschattungsanlage. Mit der Durchführung beauftragte die Universität den Brandenburgischen Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB). Die Scheiben an den unteren Bereichen jeder Etage werden nun gegen gedämmte Metallkassetten mit wärmeregulierendem Glasaufsatz in Metalloptik ausgetauscht, die Fenster darüber zusätzlich mit Jalousien ausgestattet. Wie komplex das Bauvorhaben ist, lässt sich auch an den voraussichtlichen Gesamtkosten ablesen. Inklusive der Planungsleistungen investiert das Land laut BLB 687 000 Euro.

Eigentlich sollte die Baumaßnahme bereits abgeschlossen sein. Seit Monaten stehen breite Baugerüste am Audimax-Gebäude. Doch bis zum Start des Wintersemesters tat sich auf der Baustelle nichts. Der Grund dafür war eine falsche Materiallieferung, wie Daniel Pacht vom Landesbetrieb bestätigt. „Die Sonnenschutzpaneele wurden nicht in der richtigen Farbe geliefert. In Abstimmung mit der Europa-Universität wurde auf einer korrekten Lieferung bestanden. Damit konnte die Bauausführung nicht wie beabsichtigt in den Semesterferien umgesetzt werden“, erklärt er.

Besonders lärmintensive Arbeiten finden nun vor allem in den frühen Morgenstunden zwischen 7 bis 9 Uhr statt. „Wir stimmen uns eng mit den Bauunternehmen ab, damit der Lehrbetrieb nicht mehr als nötig gestört wird“, berichtet Michaela Grün. Auch während des Festaktes zur Einführung der neuen Uni-Präsidentin waren die Arbeiten vorübergehend eingestellt worden.

Früher befand sich an dieser Stelle ein Teil der Bezirksparteischule. Zu dem Komplex gehörte auch das heute als Studentenwohnheim genutzte, mehrstöckige Hochhaus direkt nebenan. An dem Standort wurden SED-Nachwuchskräfte zu Führungskadern im DDR-Partei- und Staatsapparat ausgebildet. Anfang der 1990er Jahren bezog die neugegründete Europa-Universität den schmucklosen Flachbau an der Großen Oderstraße als Seminargebäude. 2002 begann der Umbau zum repräsentativen Auditorium Maximum – von der Parteischule blieb dabei nur der Stahlbetonskelettbau übrig. Abgesehen von den tragenden Wänden wurde das Gebäude seinerzeit vollständig entkernt. Rund um das Audimax – dem mit 530 Sitzplätzen größten Hörsaal der Universität – entstanden 76 Büros, 10 Seminar-, Übungs- und Besprechungsräume sowie ein weiterer, kleiner Hörsaal mit 120 Plätzen. Rund 9,3 Millionen Euro kostete das Bauprojekt, an dem in zwei Jahren Bauzeit 115 Firmen beteiligt waren.

Am 11. Oktober 2004 nahm die damalige Viadrina-Präsidentin Gesine Schwan den symbolischen Schlüssel für das Gebäude entgegen. Heute gehört das Audimax neben dem 2002 fertiggestellten Gräfin-Dönhoff-Gebäude zu den architektonischen Aushängeschildern auf dem (noch ausbaufähigen) Campus am Europaplatz. Das leitende Büro Architekturcontor Schagemann Schulte GmbH Potsdam war 2005 für die Umsetzung beim Brandenburgischen Architekturpreis mit einer Anerkennung ausgezeichnet worden.

Hingucker sind die vorgesetzte Fassade an der Südseite und eben jene verglaste Front an der Westseite, die neben viel Licht auch viel Wärme in das Gebäude lässt. Damals hieß es in der MOZ, dass neben der Klimaanlage auch Sonnenschutzlamellen für Wohlfühltempepaturen sorgen sollen – doch die Maßnahmen reichten offenbar nicht aus. Laut BLB soll der zusätzliche Sonnenschutz bis voraussichtlich Ende dieses Jahres am Audimax eingebaut sein.