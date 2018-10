Mobile Radiologie-Station

Screening-Einheit am Bauernmarkt: Rund die Hälfte der Frauen zwischen 50 und 69 Jahren nehmen das Angebot an. © Foto: Patrizia Czajor

MOZ

Eisenhüttenstadt (Patrizia Czajor) Frühzeitig erkannt ist Brustkrebs gut behandelbar. Damit Frauen sich einem regelmäßigen Check-up unterziehen, steuert ein Mammobil in regelmäßigen Abständen Städte in Südbrandenburg an. Das Angebot löst so den stationären Standort im Klinikum Frankfurt ab.

Oft nehmen Frauen Veränderungen an ihrem Körper selbst wahr. Dagmar Hecht hat vor einiger Zeit etwa bemerkt, dass ihre Brüste sich plötzlich härter angefühlt haben. „Zum Glück war es dann aber nichts Schlimmes“, sagt die Frau aus Fünfeichen. Ihr Arzt habe sie darauf hingewiesen, dass auch Sport, also verhärtete Muskeln, derartige Veränderungen auslösen könnten. Um Sicherheit zu haben, unterzieht sich die 66-Jährige regelmäßig einem Brustkrebs-Screening. Früher ist sie dafür nach Markendorf ins Klinikum Frankfurt gefahren, denn im Krankenhaus Eisenhüttenstadt wird die Untersuchung seit Ende 2016 nicht mehr angeboten. Praktisch ist für Dagmar Hecht wie auch für viele andere Frauen in der Umgebung, dass sie sich mittlerweile vor Ort durchchecken lassen kann.

Möglich ist das im sogenannten Mammobil, einer mobilen Brustkrebs-Screening-Einheit. Seit fast zwei Jahren fahren im Rahmen der in Cottbus sitzenden Stelle des Mammographie-Screening-Programms fahrende Röntgeneinheiten verschiedene Städte in Südbrandenburg an. Bis zum 29. November empfangen die medizinisch-technischen Radiologieassistentinnen Astrid Trostmann und Anne Liebheit die Patientinnen zum Screening am Bauernmarkt. Das kostenlose Angebot richtet sich an Frauen von 50 bis 69 Jahren, die aufgrund des mit dem Alter zunehmenden Risikos für Brustkrebs anspruchsberechtigt sind. Sie alle haben im Vorfeld einen Brief mit einem Termin bekommen.

Ob bösartige Veränderungen im Bereich der Brust vorliegen, sollte auch deswegen regelmäßig kontrolliert werden, weil nicht jeder Tumor von Symptomen begleitet wird, wie Astrid Trostmann weiß. Der vom Programm durchgeführten Statistik nach wird sechs von 1000 untersuchten Frauen die Diagnose Brustkrebs gestellt. Auffällig ist der Befund bei 30 von ihnen. Den Brief mit dem Ergebnis erhalten sie innerhalb einer Woche per Post. Es sei nämlich wichtig, dass sich zwei unterschiedliche Experten das Röntgenbild ansehen, wie Astrid Trostmann betont. „Die Auffälligkeiten sind oft nur einige Millimeter groß.“ Patientinnen mit auffälligen Veränderungen würden dann noch einmal zu einer Gewebeprobe eingeladen, die ebenfalls im Mammobil durchgeführt wird.

Trotz der Möglichkeiten der Diagnostik kann es dennoch zu einer sogenannten Überdiagnose kommen. Angelika Nobis, programmverantwortliche Oberärztin, bezeichnet so die Diagnose eines Tumors, der unnötigerweise behandelt wird. „Er würde nicht zum Tod der Frau führen“, erläutert sie. Das Problem sei, dass man nicht hundertprozentig voraussagen könne, ob ein Tumor mit den Jahren weiter wachsen wird. „Wir wissen ja auch nichts darüber, wie die Frauen leben“, führt die Ärztin aus.

Erfreulich ist für Angelika Nobis, dass durch das Mammobil weit mehr Frauen zur regelmäßigen Untersuchung kämen, nämlich rund die Hälfte der Anspruchsberechtigten. Das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken, nimmt dabei laut Angelika Nobis nicht nur mit dem Alter zu. Auch familiäre Vorbelastungen spielten eine Rolle, aber auch die Lebensführung. Raucher seien etwa häufiger betroffen. Auffällig ist nach Angaben der Oberärztin, dass Menschen, die in der Nähe von Fabriken oder Chemieunternehmen leben, häufiger als anderen ein Mammakarzinom, so der medizinische Fachbegriff, diagnostiziert wird.