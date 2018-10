Verlorenes Vertrauen

Berlin (MOZ) Ist es wirklich notwendig, mitten in die Spannungen mit Russland hinein das größte Nato-Manöver der letzten Jahrzehnte durchzuführen? Das ist eine Frage, die man aus zwei Blickwinkeln beantworten muss. Militärisch lautet die Antwort: Ja. Manöver sind notwendig, um das Zusammenspiel verschiedener Armeen zu üben. Man darf daran erinnern, dass Russland vor einem Jahr gemeinsam mit Weißrussland ebenfalls ein groß angelegtes Manöver, „Sapad“, an seiner Westgrenze durchführte.

Politisch muss man sehen, dass Russland eine Machtdemonstration wie „Trident Juncture“ immer als Provokation auffassen wird. Bei „Sapad“ war das auf westlicher Seite übrigens genauso. Vertrauen ist eine Vokabel, die beide Seiten erst wieder lernen müssen.

Gleichzeitig gibt es aus bündnispolitischer Sicht Gründe für das Manöver. Die seit der Krim-Annexion verängstigten osteuropäischen und baltischen Staaten können sich ernst genommen fühlen – gerade in Zeiten, in denen die USA ihren Beistand an Bedingungen knüpfen. Und Deutschland kann als zweitgrößter Truppensteller beweisen, dass es bereit ist, mehr Verantwortung in der Nato zu übernehmen, wenn es schon das Zwei-Prozent-Ausgabenziel verfehlt.