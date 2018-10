Kreistags-Abgeordneter beißt auf Granit

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Sparkassenkunden, denen ihre Prämiensparverträge gekündigt wurden, rät der Geschäftsführer der Verbraucherzentrale, Christian A. Rumpke, die politischen Verantwortungsträger im Verwaltungsrat zu befragen. Kreistagsabgeordneter Winfried Dreger hatte damit keinen Erfolg.

Der Fredersdorfer Winfried Dreger ist doppelt betroffen: Er ist Inhaber eines Prämiensparvertrages der Sparkasse Märkisch-Oderland und sitzt als Mitglied der Fraktion der BVB/FDP (Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler sowie Freie Demokratische Partei) im Kreistag. Auch sein Prämiensparvertrag ist vor Ablauf der Laufzeit gekündigt worden. Unbeeindruckt davon hat er weiter eingezahlt und bekam die Beträge prompt auf sein Konto zurücküberwiesen. Parallel dazu stellte er im Kreistag, nachdem der Verwaltungsrat der Sparkasse entlastet worden war, dem Landrat schriftlich drei Fragen: Wann hat der Verwaltungsrat im Entlastungszeitraum getagt? Welche Personen des Verwaltungsrates haben an den Sitzungen teilgenommen? In welcher Beratung war die vorzeitige Auflösung der Prämiensparverträge Thema? Dreger bezog sich bei seinen Anfragen auf den Paragrafen 12 im Sparkassengesetz: „Der Verwaltungsrat bestimmt die Richtlinien für die Geschäfte der Sparkasse. Er erlässt Geschäftsanweisungen für den Kreditausschuss sowie den Vorstand und kontrolliert deren Tätigkeit.“

Dreger liegt damit voll auf der Linie der Empfehlung, die der Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg, Christian A. Rumpke, den betroffenen Sparkassenkunden gibt: „Fragen Sie Abgeordnete, Landräte oder Bürgermeister, wie diese sich hier einsetzen, ob und mit welchem Ergebnis das Thema schon einmal in den Gremien behandelt wurde.“ Den von einer Kündigung betroffenen Verbrauchern rät die Verbraucherzentrale zum Widerspruch; dazu hält sie auch einen Musterbrief bereit. Für den Rest empfiehlt Rumpke, abzuwarten.

Winfried Dreger biss bei Landrat Gernot Schmidt allerdings auf Granit. Der Verwaltungsrat habe einmal pro Quartal, also viermal im Jahr 2017, getagt, so, wie es das Gesetz verlange. Die Protokolle seien vertraulich. Die Kündigung der Prämiensparverträge sei im Rahmen der Zuständigkeit des Vorstandes erfolgt: „Der Verwaltungsrat wurde vorher informiert.“ Gernot Schmidt stellt klar, dass die Mitglieder bei ihrer Tätigkeit im Verwaltungsrat die Interessen der Sparkasse zu wahren hätten: „Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit dürfen sie nach ihrer freien Überzeugung entscheiden, sie sind an keine Weisungen und sie sind auch nicht an Verpflichtungen oder Aufträge irgendwelcher Art Dritten gegenüber gebunden“, antwortet der Landrat.

Mit dieser Rechtsstellung korrespondiere der „Schutz vor jedweder Beeinträchtigung der Unabhängigkeit in der Entscheidung“. Daher hätten sich die Verwaltungsräte weder für ihre Entscheidungen im Einzelnen noch für die Entscheidungen des Organs Verwaltungsrat gegenüber Dritten zu erklären oder zu rechtfertigen. „Daraus ergibt sich, dass eine namentliche Nennung, wer an welcher Sitzung teilgenommen hat und wie die Abstimmung erfolgte, nicht statthaft ist“, stellt sich der Landrat mit breitem Rücken vor die Verwaltungsratsmitglieder.

Winfried Dreger will diese Haltung jetzt rechtlich durch einen Anwalt prüfen lassen.