Siegerehrungen unterm Dach

Die Tradition lebt: Vor sieben Jahren ergab sich dieses imposante Startbild beim Hubertuslauf, dem größten Volkslauf der Region. Es deutet sich an, dass die Marke mit 500 Teilnehmern am kommenden Sonntag erneut geknackt wird. Im vorigen Jahr hatte das Sturmtief Herwart für ein extrem kurzfristiges Verschieben gesorgt. In abgespeckter Form wurde während heftigem Regen statt am 29. Oktober erst am 26. November gelaufen und dies mit lediglich 156 Sportlern. © Foto: Matthias Haack

Matthias Haack

Neuruppin Von Matthias Haack

Eine der ältesten Veranstaltungen in der Ruppiner Sportlandschaft steht unmittelbar bevor: Der Kreissportbund (KSB) lädt zum Hubertuslauf ein. Erster Start ist am kommenden Sonntag um 10.15 Uhr.

Mehr als vier Jahrzehnte ist es her, dass dieser Lauf ins Leben gerufen wurde. Weil er vor elf Jahren aus den Nähten platzte, zog der Tross von der ursprünglichen Strecke vom Alt Ruppiner Weinberg zum Oberstufenzentrum um. Logistisch sind hier weitaus bessere Möglichkeiten vorhanden, um den Sportlern und ihren Familien ein wohliges Rund-um-Paket zu schnüren. Auf dem Weg dahin wird es übermorgen einige Veränderungen geben, wie KSB-Geschäftsführer Thomas Krieglstein am Donnerstag erklärte.

Neue Partner zeichnen fürs Catering verantwortlich. „,Clever-fit’ kümmert sich um Bananen und Wasser, Zuerbel & Lingk um die Versorgung, die wir in der Aula des OSZ anbieten.“ Dieses direkt am Startpunkt stehende Gebäude steht diesmal mehrfach im Blickpunkt: Denn auch mit der Siegerehrung zieht der Veranstalter unters Dach. „Also Anmelden in der oberen Etage – ehren, essen und trinken in der unteren“, so Krieglstein. Diesen Raum können die Wartenden zum Auswärmen nutzen, während die Läufer unterwegs sind.

Ihre Strecken stehen seit mehreren Wochen unter Beobachtung. In Zusammenarbeit mit dem Forstamt Alt Ruppin sind mehrere Rundgänge vollzogen, umgefallene Bäume und herabgefallene Äste beseitigt worden. „Das ist eine sehr angenehme Zusammenarbeit mit diesem Amt“, lobte KSB-Mitarbeiter Bernd Gummelt, der gestern erneut unterwegs war. Morgen steht primär Innendienst an, um die Räume im OSZ vorzubereiten. Am Sonntag werden in aller Frühe die mobilen Hilfsmittel aufgebaut. Mehr als ein Auge hat der Veranstalter darauf, denn in Lindow und Zehdenick hatte es zuletzt Sabotageakte von Laufveranstaltungen gegeben. Täter sind nicht gefasst worden.

Streckenposten weisen am Sonntag den Sportlern nicht nur den Weg, sie wachen mit Ohr und Auge. „Wir haben einige davon, aber zu wenige.“ Da könnte sich in den nächsten Jahren eine Baustelle öffnen, appelliert Krieglstein an Schüler, Vereine oder Privatleute, ihre Hilfe anzubieten. „Einige aus unserem gestandenen Team sind über Jahrzehnte schon dabei.“

Auf zwei sportliche Aspekte wies der KSB hin: Zwei aus dem Pulk der Angemeldeten können mit einem Sonderpokal rechnen. Denn mit dem Hubertuslauf wird der letzte Bube der Serie „Grand mit Vieren“ gezogen. Wer bereits am Stadtparklauf, Duathlon sowie Triathlon in diesem Jahr teilgenommen hatte, auf den wartet eine spezielle Trophäe. In 2017 gelang das Ingbert Henze. Er ist auch übermorgen dabei und soll vorm Start ausgezeichnet werden. Der Berliner hat sich für die mittlere Streckenlänge eingetragen.