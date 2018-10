Ersatzverkehr wegen Stellwerkbau

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Bahnlinie RB 36 ist zwischen Beeskow und Storkow bis 4. November unterbrochen.

Die Niederbarnimer Eisenbahnbetriebsgesellschaft (NEB) hat auf dem betroffenen Teilabschnitt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Grund für die Streckensperrung ist, dass die Streckeneigentümerin, die DB Netz AG, in Lindenberg ein elektronisches Stellwerk in Betrieb nimmt. Der Schienenersatzverkehr steuert mit wenigen Ausnahmen die gewohnten Haltepunkte und Bahnhöfe an.

Abweichend zum normalen Fahrplan hält der Bus in Hubertushöhe an der B 246 und in Buckow im Dorf. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen des Ersatzverkehrs nur eingeschränkt, oder gar nicht möglich.