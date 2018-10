40 Maßanzüge vom ersten Bücherverkauf

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) „Das Einzige, was an dieser Doktorarbeit von mir ist, ist die Eidesstattliche Erklärung“, soll er bei der Verteidigung seiner Dissertation an der Universität Jena gesagt haben – als Jurist gearbeitet hat Kurt Tucholsky auch nach wiederholten Promotions-Anläufen nie. Stattdessen: „Publizist, Schriftsteller, Kabarettautor und Lyriker“, zählt Wolfgang Butter auf.

Im vergangenen Jahr war es Erich Kästner, bei seinem diesjährigen Besuch in der Kulturfabrik widmete sich der in Grünheide lebende Komponist einem anderen Autor der Zeitschrift „Die Weltbühne“: Kurt Tucholsky. Obwohl am Donnerstagnachmittag nur wenige Zuhörer den Weg in die Dachetage fanden, absolvierte Butter ein umfangreiches Programm; rezitierte Verse von Tucholsky – auch am Klavier – und schilderte Anekdoten aus dessen Leben.

So habe sich der eitle Literat vom Verkauf seiner ersten veröffentlichten Erzählung 1912 – zu deren Auflage von 120 000 Stück er selbst durch einen Verkaufsstand auf dem Berliner Kurfürstendamm und Schnaps als Lockmittel für die Kunden beigetragen hatte – 40 Maßanzüge und 120 Taschentücher mit Monogramm geleistet. „Das Geld war also bald alle“, sagt Butter.

Auch die Geschichte hinter dem Büchlein schildert er ausführlich: So sei die Erzählung „Rheinsberg – Ein Bilderbuch für Verliebte“ einem dortigen Urlaub mit Tucholskys späterer Frau Else Weil entsprungen. Nur vier Jahre währte die Ehe. In Rumänien, wo Tucholsky zuvor, während des Ersten Weltkriegs, stationiert war, hatte er sich bereits in eine „Blonde aus Riga“ verguckt. Keine vier Monate sei die Ehe mit Elsa Weil geschieden gewesen, erzählt Butter, da habe der Schriftsteller die Lettin zur Frau genommen.

Bekannt war Tucholsky auch für seine „von Erotik durchzogene Lyrik“, so Butter. „An die Berlinerin“, heißt ein Gedicht: „Wie dich sein Arm auch preßte/gibst dich nur her und nicht hin./Bist ja doch Mutterns Best/du, die Berlinerin!“