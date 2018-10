Freie Bahn für den Lärm

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Der Bau des neuen, schmucken Bahn-Schulungszentrums hat Hans-Georg Pauly und Renate Moratz gefreut. Aber die Freude der Bahn-Nachbarn im Fichtenauer Weg ist rasch verflogen. Denn für den Neubau sind alte Gemäuer weggerissen worden– und die boten Schallschutz.

Als die Bahn am 20. Juli mit großem Bahnhof – nicht zuletzt der Kundgebung für die Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas) – ihr Schulungszentrum eröffnete, fanden die Bahn-Nachbarn von gegenüber das sehr in Ordnung und freuten sich über den Anblick, der ungleich schöner ist als der der alten Bahngemäuer. Aber als die Bauarbeiten endeten, stellten Renate Moratz und Hans-Georg Pauly fest, dass die Sache für sie einen Haken hat. Auf alten Fotos ist zu erkennen, dass vor dem Neubau eine zwar wenig ansehnliche, aber fast geschlossene Gebäudereihe dort gestanden hat, wo das Erkneraner Ehepaar jetzt aus dem Vorgarten auf die S-Bahnen schauen kann, die in den Bahnhof oder in die daneben liegende Werkstatt rollen. „Jetzt sieht man erst, wie viele Züge hier fahren“, sagt Renate Moratz.

Das stört sie indes weniger als die Tatsache, dass sie die Bahnen jetzt auch ungleich deutlicher hören. „Der Schall hat freien Durchmarsch“, bringt es Hans-Georg Pauly auf den Punkt. Das Paar schaute auf das Bauschild des Schulungszentrums und schrieb an eine dort genannte Mitarbeiterin der Bahn mit ihrer ebenfalls dort genannten Berliner Adresse. Höflich und sachlich schrieben die Erkneraner der Bahn-Mitarbeiterin, was ihnen auf der Seele liegt, und warfen die Frage auf, ob der weggerissene alte Lärmschutz in irgendeiner Form durch neuen ersetzt wird. Das war am 9. Juli.

Im September hängte sich Renate Moratz ans Telefon und bemühte sich, die angeschriebene Mitarbeiterin zu erreichen. Das gelang ihr zwar nicht, aber sie habe, berichtet Renate Moratz, mit einem Herrn gesprochen, der zwar erklärte, dass er nicht wirklich zuständig sei. Der Mitarbeiter habe sich indes sehr freundlich alles angehört, er kenne auch die angeschriebene Mitarbeiterin, und er wolle sich darum kümmern, dass eine Antwort komme – so hat es sich Renate Moratz notiert. Eine Antwort haben die Erkneranerin aber noch nicht erhalten, sagte Pauly am Donnerstag. „Das Verhalten ärgert uns“, sagen sie.

Hans-Georg Pauly arbeitet in Berlin und sieht ständig, wie an der Strecke Lärmschutzwände entstehen, bei Friedrichshagen und Wilhelmshagen. Auf Nachfrage der MOZ teilte die Bahn-Pressestelle mit, der Lärmschutz im Rahmen der Vorsorge entlang der Strecke und des Bahnhofs Erkner werde „wie planfestgestellt umgesetzt“. Ob im Rahmen der Lärmsanierung noch weitere Maßnahmen ergriffen werden – dazu müsse man noch recherchieren, hieß es am Freitag voriger Woche. Eine weitere Auskunft, für diese Woche angekündigt, kam bis Donnerstag nicht.

Tatsache ist, das haben Bahn-Verantwortliche wiederholt dargelegt, dass für Erkner eine weitere Lärmschutzwand wie in Wilhelmshagen nicht vorgesehen ist. Die angesprochene Lärmsanierung ist etwas Anderes. Dabei handelt es sich um ein langfristig angelegtes, bundesweites Programm, in dem es darum geht, auf bestehenden Bahnstrecken etwas gegen den Lärm zu tun. Dort steht Erkner aber weit hinten.

Im Durchschnitt 54 Züge rollen jede Nacht durch Erkner. 1580 Einwohner sind nachts mit einem Lärmpegel von 45 bis 50 Dezibel belastet, 90 mit einem zwischen 60 und 65 Dezibel: Das sind Kernaussagen von Berechnungen des Eisenbahnbundesamts, die Anfang 2018 veröffentlicht wurden.