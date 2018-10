Das Wartezimmer bleibt voll

Lukas Grybowski

Bernau (MOZ) Die Zahl der Ärzte ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, doch in Bernau sind 8,5 Allgemeinmediziner-Stellen noch unbesetzt. Für etwas Entlastung sorgt die neue Fachärztin für Allgemeinmedizin, Katharina Ziegenhorn.

„Mein Vater war Arzt und meine Mutter Lehrerin und mir war klar, dass ich keine Lehrerin werden wollte. Im Endeffekt war Mediziner immer das, was ich kannte“, erzählt die Fachärztin für Allgemeinmedizin, Katharina Ziegenhorn. Zum 1. Oktober hat sie die Praxis von Dr. Jürgen Schuch in Bernau übernommen. Dr. Schuch wird zukünftig weiterhin in ihrer Praxis angestellt sein. Doch sie ist nicht die einzige neue Hausärztin im Barnim. Eine weitere gibt es mit Dr. med. Josephine Glawe in Ahrensfelde. Sie übernahm die Praxis von Dr. med. Wolfang Schmidt.

Beide Frauen gehören nun zu den insgesamt 116 Hausärzten, die im Barnim praktizieren. „Vor meiner Übernahme gab es einen Patientenstopp in der Praxis. Nun sind wir zu zweit und können die Patientenzahlen etwas hochfahren. Das ist natürlich zunächst auf Unmut gestoßen, weil die Arbeit mehr wird, aber wir werden versetzt arbeiten.“ Gerade das Zeitmanagement sei bei der erhöhten Anzahl an Patienten die größte Herausforderung.

Laut Kassenärztlicher Vereinigung Brandenburg (KVBB) sind in Bernau immer noch 8,5 Hausarztstellen unbesetzt, in Eberswalde ist es lediglich eine. Für den Pressesprecher der KVBB, Christian Wehry, ist das jedoch kein Problem: „Ich denke, die Versorgungssituation im Barnim ist gut. Natürlich sind die Praxen bei Hausärzten voll, aber ich denke, das ist in ganz Brandenburg so.“

Auf Grundlage bestimmter Größen und Kennzahlen erstellt die KVBB gemeinsam mit den brandenburgischen Krankenkassen die Versorgungssituation und legt fest, wie viele Patienten ein Arzt in einer Region versorgen kann. Dabei gilt, je wohnortnaher die Patienten den jeweiligen Arzt brauchen, desto kleiner ist der jeweilige Planungsbereich.

Laut der Bedarfsplanung der KVBB soll ein Hausarzt in Bernau 1651 Patienten versorgen. Damit ergibt sich für das Stadtgebiet ein Versorgungsgrad von 95,2 Prozent. Als unterversorgt gilt eine Region jedoch erst, wenn der Versorgungsgrad unter 75 Prozent liegt und als überversorgt bei 110 Prozent.

In Eberswalde muss ein Hausarzt 1589 Patienten versorgen. Bei 32 Hausärzten ergibt sich ein Versorgungsgrad von 108,1 Prozent. Dass die Zahl für die Bernauer Ärzte höher sei, liege daran, dass die Bevölkerung im Randberliner Bereich im Schnitt eher jünger sei und somit weniger den Arzt aufsuchen würde. „Außerdem ist Bernau ein starkes Zuzugsgebiet für Leute aus der Hauptstadt. Viele Neu-Bernauer behalten ihren Hausarzt in Berlin. Daher ist der Versorgungsgrad von 95 Prozent absolut kein Problem“, erläutert Christian Wehry.

Allgemeinmedizinerin Katharina Ziegenhorn findet dennoch: „Es gibt definitiv zu wenige Ärzte hier. Wir bekommen jeden Tag Anfragen, aber irgendwann haben auch wir keine Kapazität mehr.“ Zwar schicke sie Akut-Fälle nicht wieder weg, doch als ständige Patienten könne sie diese nicht übernehmen.

„Dem Problem der medizinischen Versorgung der Zukunft können wir uns nicht allein stellen. Da ist auch die Politik gefragt“, sagt Christian Wehry. „Aber dort erhalten wir nun auch die Unterstützung von Brandenburgs Ministerpräsident Woidke. Erfreulich ist zudem, dass die Arztzahlenentwicklung in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist“, schätzt der KVBB-Sprecher ein. Dennoch sei es nicht einfach, neue Ärzte für ländliche Regionen zu begeistern. „Durch unsere medizinische Hochschule in Brandenburg versuchen wir, den Studenten bereits frühzeitig Kontakt in solche Regionen zu vermitteln, damit diese sich später mit einer eigenen Paxis dort niederlassen.“

Katharina Ziegenhorn beobachtet jedoch eine andere Entwicklung: „Es gibt immer mehr medizinische Versorgungszentren, in denen man als Arzt angestellt ist und trotzdem relativ autark arbeiten kann. Als Angestellter kann man eben sorgloser und entspannter arbeiten.“ Die junge Ärztin weiß, wovon sie redet. Acht Jahre war sie im Medizinischen Versorgungszentrum Schönow tätig.

Über den Alltag in ihrer eigenen Praxis sagt sie: „Die Nächte sind oft kurz, und man muss gute Nerven haben. Man hat zwar mehr Geld, aber auch viel mehr Arbeit und jede Menge Verantwortung.“ Dabei war für sie jedoch schon immer klar, dass sie eine eigene Praxis eröffnen möchte. „Ich mochte es noch nie, wenn jemand über mich bestimmt hat. Da blieb nichts anderes übrig, als mein eigener Chef zu sein“, erzählt Katharina Ziegenhorn lachend.