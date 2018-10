Freie Kapazitäten für Flüchtlinge

Marco Marschall

Eberswalde Drei Jahre nach der Massenzuwanderung nach Deutschland kümmert sich der Landkreis Barnim um mehr als 1500 Flüchtlinge und will künftig wieder freie Kapazitäten melden. Bisher stand die Integration derer im Vordergrund, die bereits da sind. Die meisten leben in Eberswalde.

Seit einem Jahr kommen täglich die Hortkinder in die Eisenbahnstraße 100 von Eberswalde. Erst im September vor drei Jahren wurde verkündet, die ehemalige Goethe-Realschule als Flüchtlingsunterkunft herzurichten, als die sie dann auch 16 Monate diente. Heute ist die Wohnsituation der Asylbewerber in der Stadt überwiegend eine andere. Die meisten Flüchtlinge sind in Wohnungen untergebracht, teilt die Pressestelle des Rathauses mit, aber auch in Wohnverbünden, wie im Brandenburgischen Viertel. Einziges Übergangswohnheim in der Kreisstadt ist das 2015 eröffnete „Haus der Toleranz“. 69 Personen im Asylverfahren sind dort aktuell untergebracht.

Insgesamt sind in es in Eberswalde, nach aktuellem Stand, knapp 1000 Flüchtlinge. Nur knapp 200 leben im ähnlich Einwohner starken Bernau. Insgesamt sind es im Barnim etwa 1500, die entweder Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und demnach noch ein ungeklärtes Bleiberecht haben, oder Bleiberecht haben und, weiterhin in kreislichen Einrichtungen wohnhaft, Grundsicherung vom Jobcenter erhalten. Die Personen, die mittlerweile fest in Deutschland bleiben dürfen und im ersten Arbeitsmarkt etwas gefunden haben, werden vom Landkreis nicht erfasst, teilt die Pressestelle dort mit.

Zwei Drittel der Flüchtlinge sind männlich, ein Drittel Kinder und Jugendliche von 0 bis 17 Jahren. Ihnen werden die geringsten Schwierigkeiten bei der Integration nachgesagt. Um die Kindereinrichtungen zu unterstützen, sind in den Eberswalder Kitas zusätzliche Kräfte eingestellt, heißt es aus dem Rathaus. Außerdem gebe es zwei Bundesfreiwilligendienstleistende, die arabisch sprechen.

Einmal im Monat trifft sich auch weiterhin der Runde Tisch „Willkommen in Eberswalde“ und lässt sich vom Landkreis auf dem Laufenden halten. Erst am Mittwochabend fand die Runde mit Ehrenamtlern, Vertretern von Flüchtlingseinrichtungen, Stadt und Landkreis wieder statt. Dabei erfuhr das Gremium unter anderem, dass der Landkreis dem Land wieder freie Plätze melden wird, nachdem man sich zuvor auf die Integration der Flüchtlinge konzentrieren wollte, die bereits da sind.

Geplant wird am Runden Tisch auch eine Sondersitzung zum Thema Arbeit, das auch am Mittwoch viel Zeit einnahm. Wie in der Runde diskutiert wurde, seien es nicht immer mangelnde Sprachkenntnisse, die den Weg in ein Unternehmen erschwerten. Wichtiger seien den Firmenchefs Zuverlässigkeit und das tägliche Erscheinen am Arbeitsplatz. Zum einen eine Frage der Gewohnheit, zum anderen von Infrastruktur. „Die Erreichbarkeit von Arbeit, so profan das klingt, ist ein Problem“, sagte der Stadtverordnete Lutz Landmann im Gremium. Auch Schwarzarbeit spiele eine Rolle.

Manchmal allerdings scheitert die Integration auch am fehlenden Zuwanderungsgesetz. In Joachimsthal, berichtet die dortige Pfarrerin Beatrix Spreng der MOZ, musste eine albanische Familie wieder ausreisen, deren Vater schon eine Festanstellung in einem Malerbetrieb hatte. Um die 70 Asylbewerber leben im Schorfheidestädtchen. Für die Schulkinder unter ihnen sucht Beatrix Spreng noch Ehrenamtler, die bei Hausaufgaben helfen.