Rückzug in die Service-Werkstatt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) In der Angermünder Innenstadt schließt ein weiteres Ladengeschäft. Burkhard Krüger gibt seinen Elektronikladen EP Bussy in der Rosenstraße auf. Er konzentriert sich auf Service, Montage und Reparaturen von Antennen- und Heimelektronikanlagen.

Es ist ein tragisches Unglück, dass die geschäftliche Perspektive des kleinen Handwerksunternehmens von einem Moment auf den anderen änderte und Träume platzen ließ. Burkhard Krüger fällt es schwer, darüber zu sprechen. Der Inhaber des in Angermünde sehr bekannten und beliebten Elektronikfachgeschäftes hat seinen hoffnungsvollen Nachfolger, den er selbst ausgebildet hatte, durch einen tragischen Unfall verloren. Der junge Mann verunglückte eine Woche vor seiner Abschlussprüfung tödlich. Das unfassbare Unglück und der Verlust trifft nicht nur die Familie, sondern auch seinen Lehrmeister bis ins Mark. Krüger hatte seinen begabten Lehrling zu seinem zweiten Geschäftspartner aufbauen wollen, der künftig den Laden führen und sich um den Verkauf kümmern sollte, während sich Burkhard Krüger auf Kundenservice, Reparaturen und Montage konzentrieren wollte.

1994 machte sich der Fernseh- und Antennenmonteur selbstständig und übernahm von seinem Schwager das Geschäft, das sich zunächst in der Berliner Straße 5 befand. 2003 zog er in die Rosenstraße um, nachdem er das alte Haus komplett sanieren ließ.

Vom Fernseher über Satellitenantennen bis zur Waschmaschine und Telefon- oder Computeranlage reicht die Bandbreite der Technik, vom Verkauf über Einbau bis zur Reparatur reichen die Dienstleistungen seines Betriebes. Es lief gut. Viele Stammkunden vertrauten sich den Fachleuten an. Doch nun gibt Burkhard Krüger schweren Herzens das Ladengeschäft auf, auch wenn es nun wieder ein Fachgeschäft weniger in Angermünde gibt. Verkauf und Werkstatt schafft er allein nicht. Sein Meister ist vor Kurzem in Rente gegangen.

Krüger konzentriert sich gänzlich auf den Service und stellte sein Konzept von EP Elektronik Partner auf EP Service Partner um. „Einen Fernseher können die Leute überall kaufen. Doch viele haben Probleme beim Einrichten und Einstellen. Die Nachfrage nach solchen Dienstleistungen wurde in den vergangenen Jahren immer größer“, erzählt Burkhard Krüger. Den einen ist die Technik zu kompliziert, andere haben keine Zeit oder Lust, sich durch dicke, unverständliche Anleitungen zu quälen und lassen es lieber Fachleute machen, die sich damit auskennen. Burkhard Krüger lässt niemanden mit seinen Problemen stehen. Ob es die Fernbedienung ist, die nicht mehr funktioniert oder die Einrichtung von DSL oder die Programmierung des Fernsehers, er fährt zu den Kunden, montiert Antennen oder richtet den PC neu ein. Auch defekte Geräte repariert er in seiner Werkstatt in der Rosenstraße. „Man muss nicht alles wegwerfen, wenn es kaputt ist. Ich sage den Kunden ehrlich, wenn sich eine Reparatur nicht lohnt“, meint Burkhard Krüger, der gerade einen Flach-Bildfernseher in der Mangel hat. Rund 80 Euro wird die Reparatur kosten, dann läuft er wieder tadellos. Eine Neuanschaffung hätte über 500 Euro gekostet. Wenn Kunden es wünschen, kann Burkhard „Bussy“ Krüger auch weiterhin neue Ware beschaffen, verkaufen und funktionsfähig einrichten. „Von der Bestellung bis zur Lieferung dauert es maximal zwei Tage.“

In den Laden in der Rosenstraße zieht das Friseurgeschäft „Kamm Hair“ von Marene Lupa.