Gesundes Pesto aus heimischen Kräutern

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Drei Handvoll Basilikum oder Garten-Beikräuter wie Brennnessel, Gundermann, Vogelmiere, Malvenblätter und Franzosenkraut reichen Antje Kierstein aus, um daraus unter Beigabe von Olivenöl, Salz und Haselnussmehl gesundes Pesto zuzubereiten. Die Seelower Heilpraktikerin präsentierte sich erstmals bei einem Gesundheitstag des Hauses der Begegnung, Ringstraße 1, in Bad Freienwalde. Sie zeigte, wie einfach und preiswert es sein kann, solche Mahlzeiten zu kreieren.

Das Pesto ließen sich Besucher wie Christopher Salpeter und Martin Langer zum zweiten Frühstück schmecken. Zudem reichte Antje Kierstein selbst hergestellte Pralinen, die weniger Kalorien haben und gesünder sein sollen als die aus der Fertigpackung. Die Heilpraktikerin lieferte gleich noch Rezeptvorschläge mit.

„Ich habe in der Zeitung vom Gesundheitstag gelesen und wollte die Gelegenheit nutzen, bei mir Blutzucker und Cholesterin messen zu lassen“, sagte Friedhelm Schreiber. Der Apotheker Robert Witzke bot diese Leistung im Haus der Begegnung kostenlos an. „Ich bin zuckerkrank.“

„Wir sind seit 1997 hier an diesem Standort in der Ringstraße 1, so lange schon gibt es den Gesundheitstag“, sagte Marion Brunnert, Leiterin der Selbsthilfekontaktstelle „Haus der Begegnung“, die sich in Trägerschaft des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) befindet. Ziel ist es, die Menschen zur Vorbeugung zu animieren. Was moderne Technik im Gesundheitswesen vermag, davon konnten sich Besucher bei Maren Drazkowski von einem Sanitätshaus im Stadtzentrum überzeugen. Mit zwei Sensoren konnte sie die Venendurchblutung messen. Durch die Arterien fließe das Blut in die Beine, zurück geführt werde es über die Venen. „Wenn das nicht richtig funktioniert, lässt es sich über Kompressionsstrümpfe kompensieren“, erläuterte Maren Drazkowski.

Ob es gleichzeitig der letzte Gesundheitstag an diesem Standort war, weiß Marion Brunnert noch nicht, sie hofft es aber. Denn die Selbsthilfekontaktstelle zieht ins Bahnhofsgebäude in Bad Freienwalde, so bald die Stadt als neuer Eigentümer die erste Umbauphase beendet hat. Der sozialen Einrichtung steht dann viel mehr Platz zur Verfügung als bisher. „Wir teilen wir uns die Räume hier mit der Volkssolidarität und können sie daher zwei Tage in der Woche nicht nutzen“, berichtete Marion Brunnert. Wenngleich die Selbsthilfegruppe von ihr und ihrer Kollegin Miriam Reyer koordiniert werden, so können sich nicht alle dort treffen

Unter ihrem Dach treffen sich 30 Selbsthilfegruppen wie Alkoholkranke oder Frauen nach Krebserkrankungen.