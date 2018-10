Senioren zeigen sich in Top-Form

Erwärmung für alle: Die Turnhalle des Oberstufenzentrums war am Donnerstag fest in der Hand von Senioren. Zur Eröffnung der Werkstatt, zu der der Kreissportbund eingeladen hatte, gab es Bewegung zur Musik. Die Seelower Senioren machten fleißig mit. © Foto: Johann Mueller

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Mehr als 100 Senioren haben sich am Donnerstag in der Turnhalle des Oberstufenzentrums zur 4. Gymnastikwerkstatt des Kreissportbundes für die Seelower Region getroffen. Erstmals waren zahlreiche Senioren aus Seelows Partnerstadt Kostrzyn und auch aus Strausberg mit dabei.

Zum Glück steht bei dieser vierten Auflage der Senioren-Werkstatt die große Halle des Oberstufenzentrums zur Verfügung. Der Platz ist nötig, damit sich die vielen Akteure auch ordentlich an den sechs Stationen bewegen können. Zum Auftakt heißt es „Aufstellen zur allgemeinen Erwärmung“. Luise Gebauer, Henrik Höhne und Matthias Reichelt übernehmen das Vorturnen mit Musik. Der KSB-Vorsitzende Dieter Schäfer und Bürgermeister Jörg Schröder beobachten das bunte Treiben, freuen sich über die große Teilnahme.

„Die Zahl der Senioren, die in unseren Gruppen regelmäßig Sport treiben, steigt jedes Jahr“, resümiert Benny Zahn, Leiter der Abteilung Breitensport im Kreissportbund. Allerdings betätigen sich vor allem Frauen regelmäßig in den Gruppen sportlich. Von den 1122 Senioren sind nur 133 Männer Mitglieder. Auch bei dieser Werkstatt bilden sie die Ausnahme. Lediglich die Kostrzyner sind mit drei Männern angereist. „Das ist schade, aber überall so“, weiß Dieter Schäfer, der als Rentner selbst gutes Vorbild für Sporttreiben im Alter ist. Offensichtlich hätten Männer eine größere Hemmschwelle, sich im Alter in einer Gruppe sportlich zu betätigen.

Zur Werkstatt sind Gruppen aus Seelow, Neuhardenberg, Gusow und Küstrin-Kietz gekommen. Die eingeladenen Gäste aus Kostrzyn haben sogar ihre Partnersportgruppen der Awo Strausberg mitgebracht. Denn im Strausberger Raum gibt es solche Veranstaltungen nicht. Christel Hettwer aus Küstrin-Kietz präsentiert mit ihren 81 Jahren den Altersdurchschnitt. Sie sei schon seit vielen Jahren dabei, erzählt sie. Und es bekomme ihr gut. „Mein Orthopäde lobt mich immer“, sagt sie schmunzelnd.

Bunt gemischt absolvieren deutsche und polnischen Senioren an sechs Stationen verschiedene Übungen. Luise Gebauer zeigt, was man allein mit Schrittfolgen und Armbewegungen für die körperliche Fitness tun kann. Die junge Frau ist vielen bekannt, lernte einst im KSB, hat aber im September einen neuen Job begonnen. Dem KSB ist sie jedoch weiter verbunden, unterstützt die ehemaligen Übungsleiter-Kollegen bei der Werkstatt. Matthias Reichelt fordert an seiner Station mit einem Gummi-Stab Koordination und Kraft. Henrik Höhne zeigt, welch tolle Übungen mit einem großen Tuch, diversen kleinen Tüchern und Bällen gemeinsam absolviert werden können. Er ist einer von zwei Studenten beim Kreissportbund, die an der Sportakademie Potsdam ein Studium absolvieren.

Ramona Rosner ist alter Hase unter den Übungsleitern. „Eine Perle“, schwärmt KSB-Chef Dieter Schäfer. Immer sei sie selbst auf der Suche nach neuen Übungen, qualifiziere sich weiter, fordere ihre Schützlinge entsprechend ihres Vermögens. Ramona Rosner hat auch eine Lizenz, um Herzsportgruppen zu leiten. Sie erstaunt so manchen in der Runde, welch unterschiedliche Übungen mit einem nicht ganz fest aufgeblasenen Gummiball möglich sind. Heiko Koch fordert an seiner Station Haltung, Kräftigung und Dehnung mit den gut bekannten Gymnastikstäben. Die Gym-Stiks an der Station von Heiko Schulz sind für alle eine echte Herausforderung. Sie müssen die festen Gummibänder straff bis in Schulterhöhe ziehen. Spürbar ist über all die Freude am gemeinsamen Üben.