Auftakt in eine Englische Woche

Matthias Braun

Frankfurt ( ) Die kürzeste Auswärtsfahrt der Saison steht den Handball-Frauen des Frankfurter HC am Sonnabend bevor. Zu ihrem vierten Punktspiel der aktuellen Drittliga-Spielzeit treten die bislang verlustpunktfreien Handballerinnen beim MTV Altlandsberg an.

92 Kilometer sind es für die Mannschaft von Trainer Wolfgang Pötzsch und die abermals vielen mitreisenden Frankfurter Anhänger bis zur Erlengrundhalle am östlichen Berliner Ring.

Tabellarisch liegen beide Mannschaften in der Nordstaffel der dritten Liga momentan recht weit auseinander. Während die Oderstädterinnen (zusammen mit dem HC Leipzig aus der Oststaffel als einzige von 48 Drittliga-Teams noch verlustpunktfrei) im Kampf um die Tabellenspitze ein Wörtchen mitreden wollen, steht der MTV mit dem Rücken zur Wand. Mit 2:8 Zählern hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Grenz derzeit die rote Laterne des Tabellenletzten inne.

Vom Verletzungspech und dadurch begrenzten Wechselmöglichkeiten verfolgt kassierten die Randberlinerinnen nach dem ermunternden 26:24-Erfolg in Wismar zuletzt zwei derbe Klatschen. Gegen Hannover-Badenstedt setzte es gar eine 26:42-Heimpleite, in Viöl unterlag der MTV 18:30. Dennoch oder gerade deshalb warnt FHC-Trainer Wolfgang Pötzsch. „Spiele gegen solche Mannschaften sind gefährlich. Altlandsberg steht das Wasser bis zum Hals, sie werden um jedes Tor kämpfen“, weiß der erfahrene Coach. „Für uns wird es wichtig sein, ihnen möglichst frühzeitig den Wind aus den Segeln zu nehmen und sie gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen.“

Und auch wenn der 71-Jährige bei seiner Mannschaft noch Luft nach oben sieht („Wir sind im spielerischen Bereich noch lange nicht bei 100 Prozent“), läuft es derzeit gut für sein junges Team. Das 33:19 gegen Eintracht Hildesheim brachte den FHC wieder ins Spitzenfeld der Tabelle, die aufgrund der vielen Verlegungen jedoch derzeit nur ein bedingt aussagefähiges Bild bietet. „Wir denken weiter von Spiel zu Spiel und müssen unsere Leistungen besser stabilisieren,“ sagt Pötzsch. „Das wird am Sonnabend ganz gewiss nicht einfach für uns, eigentlich wie jedes Mal.“

Mit dem Derby in Altlandsberg starten die Frankfurter Handballerinnen in eine Englische Woche. Bereits am Dienstagnachmittag brechen die Oderstädterinnen in den hohen Norden zum Auswärtsspiel nach Viöl auf, am Sonnabend kommt es dann in der Brandenburg-Halle zum Pokal-Kracher gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund. „Das müssen wir erst einmal über die Runden bekommen“, weiß der Trainer. „Denn auch wenn die Mädchen super mitziehen und durchaus gewillt sind, muss man eine solche Belastung erst einmal wegstecken.“