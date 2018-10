Absagen über Absagen

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Am Wochenende steht für die Fußball-Mannschaften auf Landesebene der 9. Punktspieltag an. Angepfiffen werden die meisten Partien am Sonnabend um 14 Uhr. Von dem Trio aus der Eisenhüttenstädter Region haben der FC Eisenhüttenstadt und der Müllroser SV Heimrecht.

Große Hoffnungen auf den ersten Heimsieg in dieser Brandenburgliga-Saison hegt der FC Eisenhüttenstadt. Er empfängt das Schlusslicht SV Falkensee-Finkenkrug. Allerdings sind die Aussichten auf einen Dreier laut Interimstrainer Harry Rath gedämpft. Dachte er noch nach dem 0:0 vor einer Woche gegen Grün-Weiß Lübben, dass einige Leistungsträger zurückkehren, so ist er in dieser Woche bislang enttäuscht worden. Im Gegenteil – nun fehlen aus der Startelf der Vorwoche auch noch aus privaten Gründen Tony Wernicke, Carsten Hilgers und Johann Krüger. Michel Becker hat sich für ein weiteres Mal abgemeldet. „Das wird ganz kompliziert“, schwant Rath besonders für den Defensivbereich nichts Gutes.

Da Mariusz Wolbaum sein zweites Spiel aus der Rot-Sperre absitzen muss, der zuletzt eingewechselte Hoang Sa Ngyen Ngoc aus beruflichen Gründen fehlt und der Genesungsprozess von André Beuthel nach seiner Erkältung noch nicht wie erhofft fortgeschritten ist, könnte es am Sonnabend im Aufgebot der Gastgeber einige Überraschungen geben. Immerhin spielt die zweite Mannschaft bereits am Freitag, weshalb vom Ostbrandenburgligisten Hilfe für die Partie der Ersten kommen könnte. „Von unten nach oben gibt es an einem Spieltag keine Einschränkungen. Auf alle Fälle setzen wir uns mit allen Trainern zusammen und beraten. Dennoch wollen wir die Verunsicherung der Falkenseer nutzen“, gibt Rath sich kämpferisch.

Immerhin kann er mit dem Einsatz des Stammtorwartes Martin Stemmler rechnen, dessen Frau am Montag einen Jungen entbunden hat. Auf alle Fälle wäre es ihm lieber, wenn Stemmler im Tor stünde, da dieser unbelastet in diese Partie gehen dürfte. Vor Jahresfrist hatte der FCE zu Hause gegen Falkensee-Finkenkrug mit 0:10 verloren, Ersatztorwart Matthias Kreutzer hatte in der ersten Halbzeit fünf Gegentreffer kassiert.

Einen großen personellen Aderlass muss auch Landesligist FSV Dynamo Eisenhüttenstadt bei der SG Großziethen bewältigen. Mit Konstantin Klippenstein hat sich in Guben ein weiterer Leistungsträger verletzt, er zog sich eine Oberschenkelverletzung zu. Damit fällt den Dynamos laut Trainer Dirk Liedtke die komplette Innenverteidigung aus, zudem ist ein Einsatz von Dimitrij Altengof wegen Knieproblemen fraglich. „Der große Kunstrasenplatz hingegen dürfte für die jungen Wilden genau das richtige Terrain sein, denn Raum und Platz für schnelle Dribblings dürften auf diesen Geläuf reichlich vorhanden sein“, rechnet sich Liedtke dennoch einiges aus. „Die Randberliner stehen defensiv sehr gut und spielen nach der Balleroberung schnörkellos und schnell in die Tiefe. Darauf werden wir die Mannschaft einstellen. Die Großziethener haben ihren Kader im Sommer vollkommen umgekrempelt und sich mit neun Zugängen, darunter auch Spieler mit Oberligaerfahrung, ordentlich verstärkt. Von daher ist ihr dritter Platz nicht wirklich überraschend. Wir wären mit einem Punkt vollauf zufrieden“, sagt Liedtke. Diese Partie gibt es zum ersten Mal überhaupt.

Schon acht Mal duelliert haben sich in der Landesklasse Ost der Müllroser SV und der SV Woltersdorf. Zu Hause haben dabei die Schlaubetaler dreimal gewonnen und einmal Remis gespielt. So rechnet sich auch dieses Mal der Trainer des Tabellendritten, Dirk Herrgoß, gegen den Tabellen-Elften einiges aus. „Eigentlich ist es ein machbarer Gegner. Doch es lässt aufhorchen, dass er in der Vorwoche nach einem 0:3-Rückstand noch mit 6:3 gewonnen hat. Doch nach dem 0:2 in Luckenwalde wollen wir wieder in die Erfolgsspur zurück und gewinnen.“ Erneut muss Herrgoß bei seinem nicht gerade üppig ausgestatteten Spielerkader umdisponieren. Christopher Krüger hat sich in Luckenwalde am Ellenbogen verletzt. Stürmer Felix Hackel plagt sich erneut mit Knieproblemen und trat bislang im Training kürzer. Dazu ist Tino Heering im Urlaub. Dennoch wird der MSV-Trainer dieses Mal nicht auf einen Spieler der Alten Herren zurückgreifen, da er auch so eine komplette Elf zusammen bekommt.