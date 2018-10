„Wer so viel für den Sport investiert, ist motiviert“

Edgar Nemschok

Altlandsberg (MOZ) Am Sonnabend steigt in der Altlandsberger Erlengrund-Halle das Derby der 3. Liga Nord zwischen den Handball-Frauen des MTV Altlandsberg und des FHC. Mit MTV-Trainer Sebastian Grenz sprach Edgar Nemschok.

Herr Grenz, Tabellenletzter der Liga und so richtig läuft es einfach nicht. Ganz ehrlich, wie ist die Stimmung in der Mannschaft?

Wenn ich jetzt sage bestens, glaubt mir das natürlich niemand. Sie könnte auf jeden Fall besser sein. Was ich aber versprechen kann, alle brennen auf das Spiel am Sonnabend in unserer eigenen Halle.

Was ist los, warum kommt der MTV nicht in Schwung?

Wir hatten uns viel vorgenommen und wollten natürlich nicht noch einmal so eine Saison wie die jüngste erleben. Wir haben aber tatsächlich eine Menge Verletzungspech. Vor allem einige neue Spielerinnen, die als potenzielle Leistungsträger gekommen sind, konnten zum Teil noch gar nicht spielen. Für mich als Trainer war es schwierig, denn manchmal hatte ich nur sechs Spielerinnen in den Trainingseinheiten. Taktische Feinheiten oder gar Spielzüge konnten somit wenig geübt werden.

Das ist vor dem Spiel gegen den FHC nun ganz anders?

Langsam kommen einige wieder zurück und werden an den Wettkampfmodus herangeführt. Lavinia Poterasi und Claudia Neumann konnten schon wieder mittrainieren und haben in Viörl erste Wettkampfminuten erlebt.

Sie kennen den FHC?

Ja, natürlich. Gegen Frankfurt, das sind immer besondere Spiele. Einige unserer Spielerinnen haben sogar beim FHC schon einmal gespielt. Ausgerechnet am jüngsten Spiel des FHC gegen Hildesheim, es gab ein deutliches 33:19, konnte ich nicht dabei sein. Ich hätte das Spiel sehr gern live gesehen. Man bekommt einfach mehr auch von den Emotionen oder dem Verhalten auf der Trainerbank mit. Jetzt haben wir eine Menge Videomaterial und das wird auch intensiv ausgewertet. Doch im Spiel wird garantiert alles ganz anders sein.

Das heißt, Sie rechnen sich wenig bis gar nichts aus? Immerhin sind die Frankfurter Frauen bisher noch ohne Punktverlust.

So geht keiner bei uns an die Sache ran. Auch Frankfurt ist zu schlagen. Wir haben uns was einfallen lassen. Es gilt, so lange wie möglich mitzuhalten und ... Wir werden alles probieren, um allen Freunden unseres Vereins auch ein gutes Spiel zu zeigen.

Müssen Sie in puncto Motivation noch zusätzliche Maßnahmen einleiten?

Ich sehe das so: Wer so viel Zeit für seinen Sport investiert, der muss nicht besonders motiviert werden. Die Frauen wollen, und gegen den FHC sowieso. Ich hoffe, dass wir dieses Feuer, das wir bei den Spielen während des Benke-Cups im Sommer in unserer eigenen Halle hatten, langsam wieder entfachen können.