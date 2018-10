Knappe Niederlage bei Kreisstädtern

Bernd Woite

Prenzlau Eine überzeugende Leistung boten die Tischtennis-herren des JSV Schwedt beim Uckermark-Derby in Prenzlau. Vor einer würdigen Kulisse überzeugten alle Schwedter sportlich – die Punkte blieben beim knappen 8:5-Erfolg des ESV Prenzlau allerdings in der Kreisstadt.

Die mit einem Polen und einem Ukrainer aufgerüstete Mannschaft aus der Kreisstadt musste für die drei Punkte jedoch mehr als drei Stunden hart arbeiten, ehe der Widerstand der Schwedter gebrochen war. Deren starke Leistung erkannten auch die Prenzlauer und wünschten sich eine Wiederholung in der kommenden Saison – ein Wunsch, dessen Erfüllung an der neuen Vereinsführung der Schwedter um Rainer Thümmel scheitert, der sich lieber früher als später von der Mannschaft und den Spielern trennen will.

In den Doppeln konnte sich keine Mannschaft Vorteile verschaffen. Bela Balint/Bernd Woite mussten gegen Andrzej Wojtasik/Matthias Münn bei ihrer ersten Saisonniederlage (1:3) zwei Sätze in der Verlängerung abgeben. Besser machten es Volker Klemm/Tony Stolzenburg, die in einem ausgeglichenen Spiel gegen Sergej Beon/Nicole Sooth im Entscheidungssatz mit 11:9 die Oberhand behielten.

Im oberen Paarkreuz bezwang Materialspieler Wojtasik sowohl Bernd Woite (3:0) als auch Bela Balint (3:1). Für die Schwedter konnte Balint gegen Münn glatt in drei Sätzen gewinnen, während Bernd Woite gegen Münn unnötig unterlag. Im vierten Satz vergab er zwei Matchbälle gegen einen zeternden Prenzlauer, der sich jedoch wieder fing und im Entscheidungssatz mit 11:8 gegen den Schwedter gewann.

Im unteren Paarkreuz überragte Stolzenburg. Zunächst gewann er gegen den aggressiven Angriffsspieler Sergej Beon in drei Sätzen, bevor er gegen Nicole Sooth die Nerven behielt und im Entscheidungssatz mit 11:6 triumphierte. Klemm konnte gegen Sooth mit seinem Material überraschend nicht durchdringen und unterlag mit 1:3. Gegen Beon gewann er den ersten Satz deutlich und überzeugte auch im zweiten; allerdings konnte er die Siegchancen nicht nutzen und verlor den zweiten Satz mit 14:16. Beon stellte sich in der Folge immer besser auf das Material des Schwedters ein und siegte am Ende mit 3:1.

Mit einem 4:6-Rückstand gingen die Schwedter in die dritte Einzelrunde. Balint verkürzte mit einem ungefährdeten 3:1 gegen Beon auf 5:6. Klemm gestaltete das Spiel gegen Wojtasik sehr ausgeglichen, musste allerdings am Ende alle drei Sätze knapp verloren geben, sodass die Schwedter die beiden letzten Einzel hätten gewinnen müssen, um zumindest einen Punkt mit an die Oder zu nehmen.

Und zunächst sah es auch so aus, als würde dies gelingen: Stolzenburg konnte gegen Münn mehr als nur mithalten. Zwei in der Verlängerung verlorene Sätze ließen das Pendel allerdings zugunsten des Prenzlauers ausschlagen, sodass dieser mit 3:1 gewann. Das Spiel von Bernd Woite gegen Sooth kam daher nicht mehr in die Wertung.

In der Tabelle stehen die Prenzlauer mit 11:1 Punkten an der Tabellenspitze und dürften diese in Anbetracht ihres Restprogrammes auch bis zum Ende der Hinrunde nicht mehr abgegeben. Die Schwedter haben erst drei Spiele absolviert und stehen derzeit im Mittelfeld der Tabelle.

An diesem Sonnabend empfangen die Oderstädter um 14 Uhr den Tabellenletzten von Motor Hennigsdorf III in der Sporthalle am Aquarium. Die Anhänger des Sports sind hierzu eingeladen.