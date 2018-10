Popeye könnte bei ihr glatt einpacken

Britta Gallrein

Eberswalde Die stärkste Eberswalderin hat wieder zugeschlagen. Bei der norddeutschen Meisterschaft im Bankdrücken sicherte sich Nicole Kegeler den Titel. Die 36-jährige Erzieherin drückte bei ihrem Körpergewicht von 60,9 Kilo eine Last von 97,5 Kilo dreimal gültig. Ihre Versuche absolvierte sie ohne Drückershirt und Equipment und somit weit vorne.

Die Meisterschaft war als letzter Test vor der Weltmeisterschaft gedacht, die am 5. November in Orlando in Florida stattfinden. „Bis dahin versuche ich noch, mit meinem Körpergewicht auf unter 60 Kilo zu kommen, um in der Gesamtpunktzahl zu steigen“, erklärt Kegeler. Mit „Gewicht machen“ hat sie Erfahrung. „Mit einer anstrengenden, aber gesunden Diät und einer vernünftigen Entwässerung habe ich es geschafft, in einer Woche von 64 auf 60,9 Kilo abzubauen und das ohne Kraftverlust“, berichtet sie.

Am Samstag reist die 36-Jährige zum Brandenburgpokal nach Lindow. „Da werde ich aber nur halbe Kraft fahren, da ich die eher für Orlando brauche.“ Vor dem Wettkampf in den USA sei sie schon ganz schön aufgeregt, gibt Nicole Kegeler zu. „Ich bin ganz schön ängstlich, aber freue mich auch gleichzeitig darauf, all diese starken Athleten zu treffen. Auch wenn ich es nicht auf den ersten Platz schaffen werde, bin ich stolz, überhaupt dafür qualifiziert zu sein und es ist mir eine große Ehre, dort starten zu dürfen.“ In Orlando gehen über 600 Athleten an den Start.