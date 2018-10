Sanierung auf historischem Grund

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Mit dem Haus Bahnhofstraße 33/34, das die Stadt derzeit sanieren und zu einer barrierefreien Wohnanlage umbauen lässt, ist eines der historisch interessantesten Objekte in Arbeit. In der 34 befand sich bis 1945 die Zeitungsdruckerei der Stadt, die 33 war 71 Jahre lang Apotheke.

Die Bahnhofstraße 33/34 ist eines der imposantesten Wohn- und Geschäftshäuer der Stadt. Klassizistische Fassade, Erker, Symmetrien. Doch die äußere Einheit täuscht: Die Häuser entstanden nacheinander. Im Jahr 1900 wurde die 34 (von der Straßenseite aus links) von Richard Weniger als Druckhaus erbaut, wie Anni Geisler in dem jüngst erschienen Beeskower Heimatheft zur Beeskower Zeitungsgeschichte vermerkt. Hier wurde bis 18. April 1945 das Amtliche Kreisblatt für den Beeskow-Storkower Kreis gedruckt.

1907, so hat es der mit dem Umbau beauftragte Planer Dierk Müller recherchiert, kam die 33 (rechts davon) hinzu. In diesem Gebäude wurde im Jahr 1923 die Neue Apotheke gegründet, wie die Beeskower Apothekerin Astrid Keil weiß. Die Apotheke überdauerte unter verschiedenen Besitzern bis 1994 am selben Ort, ehe Apothekerin Cornelia Kopca an den Standort Berliner Straße 20 umzog.

Weitere Nutzungen des Gebäudeensembles gab es als Arztpraxen. Im Obergeschoss war die Praxis von Werner Hessel eingerichtet, bis dieser an den Markt umzog. Auch die Augenarztpraxis Kunze war zeitweilig Mieter. Das Objekt beherbergte zeitweise auch einen Zigarrenladen, einen Uhrmacher und nach der Wende das Tourismusbüro.

Seit 1994 steht das Objekt Bahnhofstraße 33/34 ungenutzt da, Spuren von Vandalismus zeigten sich rasch. Die Stadt erwarb beide Häuser vor etwa zehn Jahren mit dem Ziel, einen Investor für das Objekt zu finden, und um es vor dem Verfall zu retten. Weil sich kein Investor fand, entschied das Stadtparlament, das Ensemble mit Fördermitteln zu sanieren und mit barrierefreien Wohnungen auszustatten.

In seiner Daseinszeit hat das Doppelhaus also schon eine Menge erlebt, wovon die abgeschabte Fassade zeugt. Auch im Untergrund ist Geschichte ablesbar. Wie Müller berichtet, ist man bei Schachtarbeiten an der Giebelseite in der Mauerstraße auf riesige Findlinge gestoßen, die noch vom Fundament der Stadtmauer, beziehungsweise dem Fundament des nicht mehr vorhandenen Fürstenwalder Torturms stammen. „Die waren schlichtweg zu groß und zu schwer um sie herauszuholen, die mussten wir im Boden lassen“, so der Ingenieur. Die Abdichtarbeiten des Kellers mussten an dieser Stelle daher statt von außen, wie sonst üblich, von innen erfolgen.

Die Bahnhofstraße 33/34 wird künftig vom Hof aus erschlossen, der von der Weststraße her zugänglich ist. Um dies zu verwirklichen, wird hofseitig ein Anbau geschaffen, der das Treppenhaus und einen Aufzug enthält. Die einzelnen Wohnungen, 12 an der Zahl, werden über Laubengänge erreicht. Durch den Wegfall der Treppenhäuser ist mehr Platz für die Wohnungen entstanden. Die Historie stellte die Bauleute auch im Innenhof vor Herausforderungen. Weil nämlich genau hier im Untergrund der Stadtgraben verlief, mussten für den Anbau Gründungspfähle in den Boden gerammt werden.

Baubeginn war im Mai dieses Jahres, mit der Fertigstellung rechnet Jochen Nagel von der Stadtverwaltung Ende 2019. Die Investitionssumme beträgt rund zwei Millionen Euro, gebaut wird mit Hilfe einer Landesförderung in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Den Fördermittelbescheid hatte Infrastrukturministerin Kathrin Schneider im Januar dieses Jahres persönlich der Stadt überreicht.

Im Zuge der Baumaßnahme Bahnhofstraße 33/34 saniert die Stadt auch das über Eck angrenzende Wohnhaus Weststraße 18. Dort sollen zwei Wohnungen entstehen.