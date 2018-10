Auch Hausaufgaben haben Ferien

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Auch in den Herbstferien herrscht in den Horten der Stadt Hochbetrieb: Ob Schwimmbad, Tierpark, Halloweenparty oder Kegelbahn – für Ferienkinder haben die Erzieher ein buntes Programm mit vielen Ausflügen zusammengestellt.

Den Drachen hält Bennett fest in der Hand; „und jetzt loslassen“, ruft Simone Driebusch. Ein Windstoß trägt den bunten Flieger in die Höhe, der Sechsjährige schaut ihm staunend hinterher. „Die meisten Exemplare mussten wir erst noch zusammenbauen“, sagt die Erzieherin. Am Donnerstag ließen die Ferienkinder im Hort Wirbelwind ihre zumeist gekauften Drachen steigen.

„Eine andere Gruppe war im Schwapp“, sagt Leiterin Ute Weisenborn. Nach dem Mittagessen macht sie mit den Zweit- und Drittklässlern im Tanzraum Entspannungsübungen; in einem anderen Raum klebt Lena aus Servietten ausgeschnittene Pilzmotive auf ein weißes Plakat. Eigentlich, erzählt die Neunjährige, gehe sie in den Ferien nicht in den Hort. „Aber meine beste Freundin ist auch hier“, sagt sie.

Rund ein Viertel der insgesamt 180 Hortkinder verbringt auch die Herbstferien in der Einrichtung. An den Öffnungszeiten, von 6 Uhr bis 17.30 Uhr, ändere sich nichts, sagt Ute Weisenborn. Das ist bei den „Spreefüchsen“ in Mitte genauso. Etwa 25 von 105 Kindern nehmen am Herbstferienprogramm teil. „Am Montag waren wir im Kino, am Dienstag im Legoland in Berlin. Fitnesspfad, Heimattiergarten und eine Verkleidungsparty stehen noch an“, zählt Hortleiterin Britta Streichan auf.

Am Mittwoch standen die Lieblingsspielzeuge der Kinder auf dem Plan; Johanna, Jason und Ben schnappten sich die Go-Karts und jagten mit den Fahrzeugen über den Hof. „Die Ferien hier sind super“, sagt die neunjährige Johanna. Der Ausflug nach Berlin habe ihr bisher am besten gefallen. „Im Vorfeld können die Kinder ihre Wünsche äußern, danach stellen wir das Programm zusammen“, erklärt Britta Streichan. Kino, Tierpark und Bibliothek seien meistens im Angebot. Drei von sechs Horterziehern betreuen die Kinder in den Ferien.

Nils, Vincent, Selima und ein Dutzend andere Kinder vom Hort „Sigmund Jähn“ sind am Mittwoch durch Nord bis zum Bahnhof spaziert, haben sich das Ärztehaus, den Skaterpark und die Große Freizeit angesehen. Am Donnerstag stellen sie bei einem Quiz unter Beweis, was sie von der Stadtrallye in Erinnerung behalten haben.

Drei sportliche Aktivitäten, die man in der „Großen Freizeit“ ausüben kann, möchte Erzieherin Alina Lich von den Kindern wissen. Weil das Schreiben in der 1. Klasse noch nicht so gut klappt, malt Nils einfach ein paar Strichmännchen mit Golfschläger und Ball in das Antwortfeld. Ohne Hausaufgaben-Betreuung und mit viel weniger Kindern als im Schulalltag, sagt Pädagogin Kerstin Mosenbauer, sei die Beschäftigung mit den Kindern in den Ferien viel individueller. „Es macht großen Spaß mit ihnen“, sagt sie.

Im Hort „Abenteuerland“ der Sonnengrundschule steigt am Dienstag eine Halloweenparty. Dafür werden in dieser Woche schon Gespenster und Fledermäuse gebastelt. „Eigentlich“, sagt Erzieherin Antje Fischer am Donnerstag, „wollten wir in den Stadtpark gehen, leider passt das Wetter nicht.“

Also wurde der Plan umgeworfen: Einige spielen Karten, andere Kinder basteln mit Perlen, und Erzieherin Christin Paprotny hat eingekauft: Butter und Mehl. Später werden noch Apfelmuffins gebacken.