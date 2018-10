Stadtinformation wirbt mit regionalen Mitbringseln

MOZ

Altlandsberg Wer die Altlandsberger Stadtinformation in der Krummenseestraße betritt, kann seit einigen Tagen neben Bier und Schnaps aus der dortigen Brauerei auch regionale Produkte wie Wriezener Senf, Altlandsberger Honig und Keramik, in Fredersdorf gekelterten Saft und zusammengestellte Kräutersalze oder Manufaktur-Seifen aus Hönow finden.

„Früher hat das Schlossgut dafür gesorgt, dass Königs immer etwas zu essen und trinken auf dem Tisch hatten, heute sind die Gäste Altlandsbergs unsere Könige“, findet Schlossgut-Geschäftsführer Stephen Ruebsam. „Wir verstehen die Stadtinformation auch als Tor zu den umliegenden Orten, darum gibt es bei uns ein kleines Sortiment regionaler Produkte zu kaufen. So können die Besucher eine schöne Erinnerung mitnehmen.“

Das Schlossgut entwickle sich immer mehr zum Ausflugsziel der Randberliner. Man verstehe sich quasi als Drehscheibe für die Region, so Ruebsam, „Kultur, Craft-Bier aus der Brauerei, gute Gastronomie oder eben Produkte und Infos rund um die Orte betreffend. Das Schlossgut soll zur Marke werden.“

Wenn es also zum traditionellen Gruselrundgang am Sonnabend auf dem Schlossgut-Gelände voll wird, bietet die Stadtinformation somit auch Geschenkideen. „Wir haben alles so getaktet, dass wir für das diesjährige Weihnachtsgeschäft vorbereitet sind“, freut sich Ulrike Salewski. Sie ist für den Schlossgut-Shop verantwortlich. Das Sortiment soll überdies im Laufe der Zeit noch ausgebaut werden.

Kontakt f. reg. Produzenten: shop@schlossgut-altlandsberg.de