Verein erlebt unruhige Zeiten

Larissa Benz

Tauche (MOZ) Der SV Tauche muss weiter um ein neues Vereinsgebäude kämpfen. Außerdem wurde dem Verein der Pachtvertrag für den zweiten Fußballplatz gekündigt.

Michael Voß hat in diesen Tagen viel zu tun. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende des SV Tauche muss mit seinen Vereinskollegen mehrere Herausforderungen meistern. Sein derzeit größtes Problem: Der Pachtvertrag für den zweiten Fußballplatz am Vereinsgelände wurde gekündigt.

„Die Besitzer wollten die Pacht von 1200 auf 2000 Euro pro Jahr erhöhen“, sagt Voß. Diesen Betrag könne der Verein unmöglich stemmen, zumal die ursprüngliche Pacht laut Voß schon „unverhältnismäßig hoch“ gewesen sei. Langfristig gesehen wollte man sich von diesem teuren Platz trennen, einen bis jetzt nur von den jüngeren Fußballern genutzten Mittelplatz ausbauen. „Aber das können wir nicht so schnell vorantreiben“, sagt Voß. Ein Hang müsste geebnet, Drainagen repariert werden.

Der Hauptplatz, der dem Verein gehört, kann für das Training in den dunklen Monaten nicht genutzt werden, da dort keine Lichtanlage installiert ist. Um Zeit zu bekommen, hat der Verein mit einem Anwalt ein Schreiben aufgesetzt: Sie boten den Besitzern an, den zweiten Platz bis zum nächsten Jahr mit der Lichtanlage zurückzubauen – dafür wollen sie ihn bis dahin weiter nutzen. Doch für diesen Vorschlag gab es laut Voß eine Absage.

Weiterhin akut ist auch der Bedarf eines neuen Vereinsheims. „Die Zustände hier sind einfach untragbar“, sagt Voß. Das Gebäude sei kaum isoliert, der veraltete Nachtspeicherofen treibe die Energiekosten in die Höhe. Getrennte Duschen und einen Zugang von den spartanischen Umkleidekabinen zu den sanitären Anlagen gibt es nicht. Das Gebäude entspreche nicht mehr den Anforderungen des Landessportbundes.

Für einen Neubau hat der Verein 200 000 Euro kalkuliert. Zwei Fördermöglichkeiten stehen laut Frank Bettin vom Vorstand des SV Tauche momentan im Raum: Zum einen die LAG Oderland mit einer 75-prozentigen Förderung. Den restlichen Eigenanteil müsste der Verein mit Hilfe von Sponsoren oder Spendern aufbringen: „Leider darf dafür keine Arbeit in Eigenleistung erbracht werden“, sagt Bettin. Sprich: Die Arbeiten müssen an Firmen vergeben werden.

Ein weiterer möglicher Fördertopf sei der Investitionspakt „Integration im Quartier“ vom Bundesinnenministerium. Hier beträgt der Eigenanteil nur zehn Prozent, der Antragssteller muss hier aber die Gemeinde sein, die das Geld dann weiterleiten kann.

Um überhaupt eine Chance auf die Förderung zu haben, muss der Verein vollständige Bauunterlagen mit einem Bauplan vorweisen können. Dazu hat die Gemeinde Tauche 5000 Euro zugesteuert: „Dafür sind wir schon sehr dankbar“; sagt Bettin. Natürlich wäre es schön, wenn die Gemeinde das Bauprojekt in größerem Maße finanziell unterstützen könne. Aber der Haushalt sei nun mal klamm in Tauche. Einen möglichen Zuschuss in Höhe von 40 000 Euro hat Bürgermeister Gerd Mai aus diesem Grund in einer Gemeindevertretersitzung abgelehnt.

Frank Bettin und Michael Voß hoffen, dass sie Sponsoren finden, die das Projekt Vereinsgebäude und auch einen möglichen Umbau des Mittelplatzes unterstützen. „Wir sind doch hier auch so eine Art Sozialarbeiter der Gemeinde“ sagt Voß. Neben Fußball wird beim Verein auch Tischtennis, Tennis und Angelsport angeboten.

Die Entwicklung ehemaliger Spieler gebe ihnen Recht: Einige der Jugendlichen, die in Tauche angefangen haben, seien mittlerweile auf dem Sportgymnasium in Cottbus oder spielen bei größeren Vereinen. Bettins Tochter spielt etwa in der B-Jugend-Frauenmannschaft von Turbine Potsdam.

Die Verantwortlichen hoffen, dass spätestens zum 100-jährigen Vereinsbestehen 2021 ein neues Gebäude steht oder zumindest im Aufbau ist. „Wir sind kämpferisch“, betont Voß.