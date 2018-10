Kabelschaden in der Parkstraße

Uwe Stemmler

Berkenbrück (MOZ) Ein Kabelfehler führte am Donnerstag in mehreren Straßen Berkenbrücks zum Stromausfall.

Der wurde allerdings nur von wenigen bemerkt, denn er begann gegen 1 Uhr in der Nacht. Der Fehler sei an einer 20 000 Volt-Leitung, die unter der Erde liegt, aufgetreten, wodurch zwei Trafostationen, je eine im Eichenhain und in der Parkstraße, sowie die daran angeschlossenen Kunden ohne Strom waren, berichtet E.dis-Pressesprecher Horst Jordan.

Es habe Anrufe von Anwohnern gegeben, woraufhin sofort ein Mitarbeiter rausgefahren sei und mit Umschaltungen, mit denen die Schadstelle im Netz umgangen wird, dafür gesorgt habe, dass die Stromversorgung ab etwa 2.45 Uhr wieder sichergestellt war.

Am Morgen ist dann ein Kabelmesswagen unterwegs gewesen und hat die Schadenstelle in der Parkstraße lokalisiert. Eine Firma legte das Kabel frei. Danach wurde festgestellt, dass eine ganz spezielle Muffe für die Reparatur gebraucht werde. Die wurde gestern besorgt und soll heute eingebaut und der Schaden damit behoben werden. Was die Ursache für ihn war, ist noch offen. Das Kabelstück werde deswegen noch von Technikern untersucht, so Jordan.