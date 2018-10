Amtsverwaltung präsentiert sich moderner

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Frischer und moderner präsentiert sich die Amtsverwaltung Neuzelle seit kurzem im weltweiten Datennetz. Die alte Internetseite wurde durch eine komplett neue ersetzt – unterstützt von der Initiative Brandenburg vernetzt. Sogar für mobile Endgeräte gibt es eine spezielle Seite.

Begleitet wurde und wird die Umstellung, die noch immer nicht ganz abgeschlossen ist, von Melitta Richter und Marie Mahlow, beide sind Mitarbeiterinnen der Verwaltung. „Der Politikbereich soll noch ausgebaut werden“, erklärt Melitta Richter mit Blick auf die Kommunalwahlen, die im kommenden Mai anstehen. Derzeit befindet sich zudem die Seite der Besucherinformation Neuzelle in Arbeit. Diese wird ebenfalls durch das Förderprogramm „Azubi-Projekte“ kostenlos erstellt – in enger Absprache mit den Verantwortlichen, die nämlich immer in der Lage sein müssen, die Inhalte selbst einzupflegen, wenn es beispielsweise Straßensperrungen oder aber bestimmte Veranstaltungen gibt.

Für den Nutzer ergeben sich mit der Umgestaltung aber nicht nur visuelle Vorteile. Unterlagen oder Formulare können ab sofort direkt heruntergeladen werden – ob es nun um Sondergenehmigungen oder aber die Kinderbetreuung geht. Das Online-Hinweissystem „Maerker“ hat das Amt Neuzelle im Gegensatz zu Eisenhüttenstadt und Brieskow-Finkenheerd zwar noch nicht eingeführt, dafür aber gibt es auf der Amtsseite die Rubrik: „Mängelanzeige“. Dort heißt es: „Immer wieder kommt es zu Mängeln und Missständen, die bei der Vielzahl der öffentlichen Anlagen fast zwangsläufig sind. Die Verwaltung ist um schnelle Abhilfe bestrebt. Dies setzt allerdings voraus, dass wir über einen Mangel oder Missstand informiert werden.“ Nutzer werden also aufgefordert, über kaputte Laternen, Wege oder Spielgeräte zu informieren.

Aufgeräumter und übersichtlicher sieht die Seite jetzt aus, die gemeindebürgermeister und Revierpolizisten werden mit Bild vorgestellt. Und sogar Wohnungs- und Grundstücksangebote sind zu finden.(ja)