Rockiges und Tanzbares im Diebels live

Frankfurt (Oder) Von Bernhard Sobanski

Frankfurt.Zum 37. Mal findet am kommenden Dienstag die MOZ-Kneipennacht statt. Elf Lokale und die Diskothek Bellevue nehmen daran teil. So viele Wirte waren in den vergangenen Jahren im Herbst noch nie dabei.

Mit dabei ist wieder Diebels live. Lars Anscheit, Gründer, Namensgeber und Sänger der Band „Anscheit“, sieht nicht nur aus wie Marius Müller-Westernhagen, auch in puncto Stimmgewalt und Bühnenpräsenz steht er dem Star in nichts nach. Lars Anscheit kommt jedoch nicht mit seiner Westernhagen Coverband, sondern mit der Projektband „Lars & Friends“. Im Programm wird es Westernhagen-Songs geben, aber auch jede Menge anderes, das von Musikerkollegen interpretiert wird. Songs von baladesk bis rockig und gut tanzbar.

Von Anfang an gehört Diebels live – und bei jeder Kneipennacht neu – zu den Hotspots des Geschehens. Obwohl auf der Terrasse ein großes Zelt mit einer Zusatzbar aufgebaut wird, ist auch diesmal abzusehen, dass es wieder eng wird.

Diebels live in den Lenné-Passagen ist eine Mischung aus traditionellem Speiselokal und gemütlicher Kneipe. Im Sommer haben der Anstrich des Gastraums, die Kücheneinrichtung und die Schankanlage ein Update erhalten, sodass sich das Lokal in neuem Glanz präsentiert. Neben einer Standardkarte gibt es jahreszeitabhängig fast immer eine zusätzliche Saisonkarte. So stehen im November Wildgerichte im Mittelpunkt und für den Dezember ist eine spezielle Adventskarte angekündigt. Das Diebels live hat von Montag bis Sonnabend ab 10 Uhr geöffnet.