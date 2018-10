Lieber sprechen, als ausgrenzen

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Vor 24 Wochen hat Ansgar Scharnke sein Amt als Bürgermeister der Gemeinde Neuenhagen angetreten. Was er seitdem erlebt hat, auf den Weg bringen konnte und vorhat, darüber sprach Margrit Meiermit dem 45-Jährigen.

Herr Scharnke, wie ist es so auf der anderen Seite des Tisches?

Spannend. Ich habe einen ganz guten Start gehabt. Seit Ende der Sommerferien geht es Schlag auf Schlag. Es gibt keine ruhige Minute mehr. Aber zum allergrößten Teil macht das auch Spaß. Ich denke, ich habe mich innerhalb der Verwaltung ganz gut mit meinen Mitarbeitern arrangiert. Das ist ein gutes Zusammenarbeiten, auch wenn nicht immer alles so schnell geht, wie ich es mir wünsche.

Bau-Fachbereichsleiterin Janina Meyer-Klepsch, die auch als Bürgermeister-Kandidatin angetreten ist, arbeitet jetzt in der Nachbargemeinde. Wann wird ihre Stelle neu besetzt?

Derzeit läuft das Bewerbungsverfahren. Mein Ziel ist, dass wir Anfang nächsten Jahres die Stelle neu besetzen können.

Diese Fachbereichsleiter-Stelle ist ja nicht ganz uninteressant, da die Gemeinde Großes stemmen will ...

Da haben Sie Recht, deshalb arbeiten wir ja an der raschen Neubesetzung. Vier Themen sind es, die ganz oben auf meiner Agenda stehen. die Schulen, die Trainierbahn, die Regenentwässerung und der Verkehr.

Wie ist der Stand bei den Schulen?

Die Gemeindevertretung hat im September grünes Licht für die Beplanung dreier Standorte gegeben. Anfang Januar werden wir den Bebauungsplan für den Gruscheweg in den Ausschüssen diskutieren. Etwas mehr Zeit brauchen wir für das sogenannte Reichelt-Dreieck und die Parkstraße. Allerdings muss jedem klar sein, dass nicht alle drei Schulstandorte bebaut werden.

Sondern?

Wir haben zwei Prämissen. Wir brauchen eine Schule im Norden Neuenhagens und können nur eine bauen. Entwickeln wir den Gruscheweg, wo auch der Neubau für die Förderschule vom Kreis favorisiert wird, dann geht das unter Erhalt der Fallada-Grundschule am jetzigen Standort. Oder aber, wir denken komplett neu und entwickeln für Nord einzig und allein das Areal an der Parkstraße, dann fällt der Gruscheweg weg. Ich denke aber, alles läuft auf den Gruscheweg hinaus. Das letzte Wort haben die Gemeindevertreter.

In Hoppegarten wird die Grimm-Grundschule neu gebaut. Profitieren Sie vom Wissen der Nachbarn?

Das war tatsächlich ein Thema eines ersten Treffens beider Verwaltungsspitzen vor wenigen Tagen. Wir haben einander kennen gelernt, die Fachbereichsleiter miteinander bekannt gemacht und unseren Entwurf der Kooperationsvereinbarung zum gemeinsamen Mittelzentrum vorgelegt. Hoppegarten will nun bis Mitte November einen eigenen Entwurf auf den Tisch legen. In der Tat ist der Grundschul-Neubau ein Thema, bei dem wir auf die Erfahrungen der Nachbarn zurückgreifen möchten.

Wie ist der aktuelle Stand zur Trainierbahn?

Da kann ich Erfreuliches berichten. Es gab fünf intensive Gespräche mit den Vertretern der Rennbahn GmbH, dem Nabu, dem Landkreis. Mittlerweile gibt es eine Übergangslösung für die Veränderungssperre, die im Frühjahr ausläuft. Wir wollen einen privatrechtlichen Vertrag mit dem Eigentümer schließen. Ich freue mich sehr, dass es jetzt Ansätze gibt, den Grünbestand differenziert zu betrachten. Die Verhandlungspartner sind ein Stück von der Alles-oder-nichts-Position abgerückt. Das heißt, dass der Wald beschaut wird, ob er wild gewachsen ist, wo Monokulturen entstanden sind, was erhaltenswert ist, was auch neu geordnet werden kann. Das freut mich sehr.

Wir haben viele trockene Monate hinter uns, dennoch ist das Thema Regenwasser ein Wichtiges für Neuenhagen. Wie geht es da weiter?

Am Platz der Republik bauen wir gerade eine große, unterirdische Kiesrigole. Das ist ein wichtiger Baustein, um zu verhindern, dass das Regenwasser ungebremst zur Eisenbahnstraße hinuntersaust. Bei der Einwohnerversammlung am 12. November, 19 Uhr, im Bürgerhaus soll unsere Niederschlagswassersatzung Spezialthema sein. Ich bin froh, dass mit dem Ingenieurbüro Prof. Dr. Sieker und dem WSE hierfür kompetente Experten dabei sein werden. Ich bin dabei, mit dem Landesbetrieb Kontakt aufzunehmen, und will erreichen, dass die holprige Hauptstraße nicht nur asphaltiert, sondern auch da, wo die Regenentwässerung noch fehlt, eingebaut wird.

Immer noch fahren Lkw durch Fichte- und Jahnstraße. Wann kommt der Poller am Gruscheweg und was haben Sie noch vor?

Wir werden noch in diesem Jahr unweit der T-Kreuzung Am Wall/Elisenhof eine Einengung bauen, so dass die Straße nur noch 2,20 Meter breit ist. Autos und Kleintransporter passen durch, Lkw nicht. Die sollen die beiden Zufahrtstraßen zum Gewerbegebiet Am Umspannwerk und Zum Erlenbruch nutzen. Der versenkbare Poller am Gruscheweg kommt noch dieses Jahr. Feuerwehr und Rettungskräfte können beide Stellen öffnen und passieren. Ich bin stolz darauf, dass wir diese beiden Lösungen jetzt relativ rasch hinbekommen werden.

Heute in einem Jahr, was wollen Sie bis dahin gelöst haben?

Der Schulneubau hat absolute Priorität. Den zu begleiten, zu forcieren, wird mein Hauptthema sein, auch wenn die Schule erst in drei, vier Jahren eröffnet wird. Verwaltungsintern wollen wir ein System schaffen, Bürgeranfragen und -anregungen besser zu koordinieren, so dass keine unter den Tisch fallen. Ich möchte in der Verwaltung eine Fachgruppe schaffen, in der alles rund um die Grünflächenpflege und die Begutachtung von Bäumen konzentriert wird. Heute sind verschiedene Abteilungen involviert, da will ich Kompetenzen bündeln.

Wie ist der Stand in Sachen Rossmann an der Eisenbahnstraße?

Da sollten Sie im Bauordnungsamt in Strausberg nachfragen. Der Bauantrag ist gestellt. Der Investor wartet, wie wir auch, auf die Genehmigung. Das zieht sich hin. Den Antrag für den Erweiterungsbau der Goethe-Schule haben wir übrigens im Februar eingereicht ...

Was sind Ihre langfristigen Ziele?

Ich würde gern, dass das Pflaster in der Thälmannstraße so verlegt wird, dass es nicht mehr holpert, dass es Fußgängerüberwege auf allen großen Straßen gibt, Schulwege gesondert ausgewiesen werden und es eine Lösung für die S-Bahn-Schranken gibt. Kommt der Zehn-Minuten-Takt, haben wir sonst ein riesiges Prob-lem. Auch möchte ich, dass im nächsten Jahr der Startschuss dafür gegeben wird, mit Hilfe von Bebauungsplänen eine geordnete Bebauung mit Eigenheimen zu steuern, um so die Bebauungsdichte und den Grad der Versiegelung selbst zu bestimmen.

Sie standen in der Kritik, dass Sie am Fest der Demokratie nicht teilgenommen haben. Wie stehen Sie jetzt, fast zwei Monate später, dazu?

Ich stehe auch weiterhin zu meiner Entscheidung. Wir waren als Gemeinde nicht Veranstalter und haben ein neutrales Verhältnis zu wahren. Dieses Fest war als Gegen-Demo zur AfD-Tagung organisiert worden. Ich möchte tiefergründige Spannungen in politischen Diskussionen vermeiden, lieber mit denen ins Gespräch kommen, die sich für die AfD interessieren, statt sie auszugrenzen.